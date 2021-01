„Už od začátku prosince mě bolí záda. Stále mě to trápí a vleče se to se mnou. Obcházím různé doktory. Tenhle pátek mě čeká magnetická rezonance. Tak uvidíme,“ pokrčil rameny dvojnásobný český mistr z roku 2020.

Při první koronavirové vlně, která postihla celý svět, se německá Bundesliga zastavila. Polanský se tehdy věnoval svému velkému koníčku – vaření. „Teď se liga pořád hraje. Samozřejmě jsou tam přísná omezení. Takže roušky, odstupy a tak dále. Ale jinak se prostě pokračuje. Mohli jsme i trénovat. Pro profesionály byly haly v Německu normálně otevřené,“ prozradil.

Za svou rodinou, kterou má na severu Čech, mohl cestovat bez omezení. Sám už si koronavirem v létě prošel. „Byl jsem pozitivní v srpnu, přežil jsem to v pohodě. Řekl bych, že to byla normální nemoc. Akorát jsem měl vlastně všechny příznaky. Takže bolest v krku, kašel, zimnice, slabost, ztráta chuti a čichu. Nebylo to ale nic hrozného,“ zavzpomínal.

Profesionální sportovci musí dbát na vládní opatření na sto procent. Jak to je u Polanského? „Mimo tréninků a zápasů jsem skoro nic nedělal. Dával jsem si velký pozor na to, s kým jsem se stýkal. Navíc je vše zavřené, takže ani není moc co dělat,“ připomněl.

Amatérský sport v Česku už od října stojí, zatím to nevypadá na jeho restart. Polanský s opatřeními, které se týkají právě amatérských sportovců, souhlasí. „Myslím si, že to je adekvátní. Je to amatérský sport, takže to nikoho neživí. Myslím si, že by si to lidi v době covidové mohli odpustit. Holt je prostě taková doba. Hlavně bychom měli být vůči sobě navzájem obezřetní,“ konstatoval. „Je jasné, že každý sport tahle doba nějak finančně ovlivní. Někde méně a někde více,“ dodal Tomáš Polanský.

Benešovský rodák v minulém roce přišel o olympijskou kvalifikaci. Náhradní termín je v plánu od 10. do 14. února, následovat by měl turnaj v Kataru. Proti Polanskému stojí dvě otázky. Dají se jeho záda dohromady? Odehrají se oba turnaje v náhradním termínu? Na odpovědi si musí ještě počkat.