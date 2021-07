Po mnoha peripetiích ohledně veškerého omezování společnosti vzhledem k pandemii Covidu, nejistoty, zda, jestli a jak vůbec turnaj zorganizujeme, kdo a kde zajistí občerstvení, jestli bude fungovat klubovna a další problémy… Nakonec vše na poslední chvíli vyřešeno, počasí nám přálo, bylo slunečno, občas mráček, ráno větřík, později skoro bezvětří, nejvyšší odpolední teploty max. 24 stupňů Celsia…

Den předem průtrž mračen, takže kurty zalité, vlhké, ani jsme nemuseli během dne kropit. A byl to turnaj nejen jubilejní, ale i rekordní ve více směrech. Přijelo 15 dvojic, hráči z Prahy, Opočna, Teplic, Žebráku, velká skupina z Děčína díky organizátorovi Jardovi Šmucrovi, dále z Velkého Šenova, Krásné Lípy, Jiříkova, Filipova a samozřejmě místní z Varnsdorfu.

Další z rekordů - tím, jak stárneme, zvyšuje se i průměrný věk jednotlivců - letos je to 68,7 roků a celkový součet věku zúčastněných byl úctyhodných 2063 let! Klobouk dolů! A nejstarší opět zestárnul o rok - Zbyněk Hanuš z Prahy - 79 let! I kvůli němu se budeme snažit zorganizovat turnaj i příští rok, abychom se všichni dočkali OSMDESÁTILETÉHO jubilanta! A ještě k této dvojici z Prahy. Se spoluhráčem Pavlem Cittou se stali samozřejmě i letos nejstarším párem, v součtu nádherných 155 let! Blahopřejeme.

Zastihla nás i jedna nepříjemnost. Loňská jediná žena Anička se přišla v sobotu ráno skoro v slzách omluvit, že nemůže hrát, protože její parťák z Jablonce nad Nisou jí na poslední chvíli zatelefonoval, že nepřijede! Škoda. Věříme, že příští rok již bude mít opět nějakého spoluhráče.

Nyní ke sportovní stránce. Všichni hráli naprosto férovou hru, s vysokým nasazením, přesto gentlemanským vystupováním a většinou s úsměvem na rtech, občas v očích smrt z vyčerpání. Proto připravujeme na příští rok drobnou změnu. Opět vytvoříme jednu skupinu těch nejstarších, ale ve druhé části pavouka si už každý vybere, jestli odehraje celkem šest zápasů nebo jenom čtyři, podle fyzické kondice. Podrobnosti až na místě.

A to nejdůležitější na závěr. Nikdo se nezranil a v podstatě nikdo neprohrál. Zvítězil sport a nadšení ze hry a ze života. Putovní pohár si opět odváží lonští vítězové z Děčína. Jsou jimi mladíci Milan Šlambor a Jiří Dvořák (součet 138 let), kteří ve finále porazili až po velkém boji překvapení turnaje, kluky z Varnsdorfu, Romana Mládka a Milana Hrazdíru (součet 124 let). O třetí místo si to rozdali pánové Tonda Krejčí s Mirkem Součkem (součet 130 let), se čtvrtým nejstarším párem, varnsdorfskou dvojici Zdeňkem Barboríkem a Milanem Klusoněm (součet 146 let) , porazili je a tím je odsunuli na celkové místo.

Vítězové získali opět putovní pohár a bylo na ně po vzoru F-1 vystříkáno šampáňo, první tři dvojice obdrželi skleněné džbánky a potom se rozjela již tradiční tombola, všichni hráči vyhráli tašky s upomínkovými předměty, které dodali sponzoři. Všem sponzorům patří velký dík a uznání zvláště v současné nepříznivé kovidové době, že nezištně přispěli k důstojnému průběhu letošního turnaje. Věříme, že i příští rok nám zůstanou nakloněni a hlavně díky nim budeme opět schopni začátkem července uspořádat další, v pořadí jedenáctý ročník Senior Lobu a tím dopřát všem hráčům nad 60 let prožít si opět ty slastné chvíle a vzpomínky na mládí, kdy plni energie a elánu vítězili na všech frontách.

MILAN KLUSOŇ