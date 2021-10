V poslední době patřili k nejlepším divizním týmům. Letošní start ale děčínským florbalistům nevyšel. Mladý tým, který vede Petr Miško, první tři zápas ztratil a pobýval na dně tabulky.

Výkony Predátorů se ale postupně zvedají. Důkaz? Ve 4. kole Děčín porazil Sokolov, o týden později vyzrál na pražskou Slavii.

„Budu upřímný, letní příprava stála za prd. Byla jedna z nejhorších, co pamatuji. Docházka byla hrozná, měli jsme hodně přátelských zápasů, na které jsme se scházeli v deseti lidech. Proto tak špatný začátek,“ přiznal Petr Miško, kouč Děčína.

Nezkušenost. To byla hlavní bolest Predátorů v prvních zápasech. „Nechceme se vymlouvat, je to holý fakt. Hodně se to ukázalo proti Rudné, kde jsme sehráli vyrovnaný zápas, ale soupeř nás přehrál zkušeností. Podobné to bylo na malém hřišti v Kralupech. Všechny zápasy bych hodil do jednoho pytle. Výkony se ale zlepšovaly,“ zdůraznil florbalový trenér.

Ve čtvrtém kole přišly první body, Děčín doma porazil Sokolov. „Po většinu zápasu jsme měli míček pod kontrolou, ale málo jsme stříleli. Sokolov bránil, spoléhal na brejky. Tady jsme vyhráli zaslouženě,“ pokýval Miško hlavou.

Zlepšení přišlo i v posledním zápase v Edenu. Predátoři tam porazila pražskou Slavii 7:5. „Byl to náš nejlepší výkon v sezoně. Více jsme se tlačilo do brány, bylo tam i více střel. Měli jsme hromadu dalších šancí,“ pokračoval Miško.

Severočeši jsou tak v divizní tabulce na sedmé pozici, dvě výhry by chtěli potvrdit v domácím zápase proti Žatci. Ten je poslední, Děčín by rád potvrdil roli favorita. „Máme mladý tým, chybí nám ten rok, co se nehrálo. Věřím, že Žatec porazíme a budeme mít delší vítěznou sérii. Hlavní je, aby kluci nabrali zkušenosti,“ dodal Petr Miško.