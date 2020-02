Přerozdělování financí je teď jiné, spravedlivější. Přehlednější jsou samotné klubové základny, město na Svatého Valentýna navíc spustí nové webové stránky, které budou jenom o sportovních klubech, sportovištích a naleznete tam i kalendář všech sportovních akcí v Děčíně.

„Když jsme přišli na radnici, tak jsem chtěl změnit systém rozdělování peněz do sportu. Aby byl spravedlivější, i když to je vždy složité. Bylo potřeba zjistit, jak jsou na tom členské základny jednotlivých klubů. Pak zjistíte, že někde mají napsaných 300 členů a ve skutečnosti jich tam je jenom 200. To bylo samozřejmě špatně! Proběhlo spousta jednání, kde jsme si vše museli vyjasnit“ zdůraznil Jakub Houška, radní pro sport a kulturu.

Následovalo několik schůzek se sportovními kluby, zjišťovalo se, jak často trénují, nebo jak často hrají zápasy, abychom měli z čeho vycházet. Ta první byla docela velká, zhruba 20 zástupců klubů dávalo nápady a připomínky. Byl jsem nastaven, že by se nám to mohlo povést společně, ale zjistil jsem, že skupinu musíme hodně zúžit, protože moc hlav moc ví,“ pousmál se.

Proto se sešla užší skupina, která na novém systému začala pracovat. Hledala, kde jsou největší neduhy samotného financování. Návodem se stalo přerozdělování financí od MŠMT. „Je tam docela jednoduchý vzorec, který přepočítává členské základny. Po různých úpravách jsme podobný vyzkoušeli a zjistili, že by to mohlo fungovat,“ pokračoval.

Základním faktorem se tak stala již zmíněná členská základna. Kluby musely poctivě uvést počet dětí, rozdělit je do věkových a tréninkových skupin. Důležitý je i počet zápasů. „Máme konečně přehled, je to potvrzené na papíře. To je velký úspěch. Snadno zjistíme, kdyby chtěl někdo podvádět,“ pokýval Houška hlavou.

Stává se, že některé děti navštěvují třeba dva sportovní kluby a když pak z jednoho odejdou, tak v něm ještě zůstanou nějaký čas „viset“. „To by mělo taky odpadnout, systém budeme dál zdokonalovat, ale již nyní vidíme duplicity, které se dají lehce zkontrolovat. Některé kluby budou podle mě překvapené, na kolik peněz dosáhnou,“ slibuje.

Zlepšení tréninkového zázemí, lepší vybavení, nebo kvalitnější vzdělání pro trenéry. I do toho mohou kluby investovat své peníze. „Pryč jsou doby, kdy trénovali velcí nadšenci. Řeknu to asi špatně, ale ti už vymírají. A teď je ten čas prostě drahý, lidé za to chtějí alespoň nějakou odměnu. Zkušenosti z daných sportů jsou nenahraditelné, ale rádi bychom, aby se trenéři zdokonalovali, získávali licence a pak vše v dobré kvalitě předávali dál dětem,“ přemýšlí.

Ohlasy děčínských klubů na nový systém přerozdělování financí jsou podle Houšky pozitivní. Všichni se mohou těšit na nové a velmi zajímavé webové stránky – Děčín sportuje. Ty by se měly spustit 14. února. „Každý klub tu bude mít svou kartu, o kterou se bude starat. Jsou tam veškeré informace o klubech, tudíž bude pro občany snazší najít si ten svůj sport. Máme tu fotky sportovišť, budou tam informace o náborech. Chystáme taky kalendář, kde bude přehled sportovních akcí. Kluby si tam budou moct dávat svoje články a prezentovat své výsledky. Budou tam taky grafy, které budou sloužit jako přehled získaných dotací za uplynulé roky v návaznosti na členskou základnu. A tohle všechno budou mít lidé na jedné stránce. Město chce pomoci klubům v jejich propagaci, což může také pomoci nalákat děti zpátky na sport… Kluby si to pochvalovaly, podle mě to je skvělé,“ pousmál se.

Finanční podpora sportu v Děčíně nebyla v předešlých letech nijak závratná. V celorepublikovém měřítku patřila k podprůměru. A Houška si přeje, aby se tato statistika změnila. „Byl to i jeden z důvodů, proč jsem do toho šel. Normálně se z rozpočtu měst dávají tři procenta a výš. My to tady měli okolo jednoho procenta. Slyšel jsem, že město dává peníze do plaveckého areálu, zimního stadiónu a tak dále. Ale to ostatní města přece taky. Vemte si například Chomutov, kde město dává na činnost téměř 40 miliónů, tady se dávalo jen 10. To byl obrovský nepoměr. Za sebe budu říkat, že chci, aby se to zase navýšilo. Tento rok jsme žádali o 20 miliónů, odsouhlaseno bylo 15, ale věřím, že to není konečně číslo“ kouká do budoucnosti.

Je stále častěji slyšet, že prioritou měst by měl být sport a kultura. S tím Houška souhlasí, vzápětí ale podotýká, že hlavní popud by měl přijít od samotného státu. „Za mě ano, ale to musí jít z vrchu. Sport zkomíral, někde se nechal vymřít. Zaniklo spousta vesnických klubů. Vím, že doba je jiná, složitá. Děti nechodí ven, radši sedí doma u počítače,telefonu,tabletu. Proto musíme do sportu investovat peníze, abychom je přitáhli zpátky na hřiště. I proto jsme v loňském roce otevřeli školní hřiště. Sport pomáhá všemu, vychovává, dává životní motivace, kamarády, partu, můžeme ušetřit třeba i na zdravotnictví“ má jasno bývalý děčínský basketbalista.

Velká bolest, která zatím nekončí. To je chybějící víceúčelová hala v Děčíně. Řada místních klubů po ní volá už několik let. Blýská se na lepší časy? „Ta hala je problém, to je jasné. Trénuji basketbal a jezdím po celé ČR, tak vidím, co se kde postavilo, zrekonstruovalo a u nás je toto zamrzlé již delší dobu. Všechny sporty potřebují pořádat turnaje, soustředění zápasy. Při Národním finále v basketu loni tady bylo 3 dny dvanáct týmů, desítky dalších lidí kolem, kteří se tu ubytovali, najedli, utratili peníze. A třeba se budou vracet na dovolené, výlety atd. Letos tu nebude a to i z důvodu nevyhovující další haly. Nejhorší situace je ale u klubů, které ani vlastní halu nemají a nemají tak kde hrát své zápasy – florbalisté, házenkáři, sálovkáři, futsalisté. Teď, když máme za sebou nový systém přerozdělování, tak jsem přišel na radu města a řekl, že budu otravovat s halou,“ ušklíbl se.

Vedla se dvě jednání. Jedno ohledně ulice Práce a druhé ohledně vyhořelé haly na Vrchličáku. Jaká varianta je tedy reálnější? „Byl jsem mile překvapený, jak se ohledně ulice Práce ke všemu postavil Sokol. Souhlasili s tím, že to je dobrá myšlenka a šli by do toho s námi. Budeme čekat na vyjádření povodí Ohře, jaké podmínky je potřeba splnit. Osobně na to hodně tlačím, až jsem možná trochu prudérní,“ vysvětlil Houška.

U Vrchličáku je situace jiná, není ovšem nemožná. „Hala není města, jinak by byla dávno zbouraná. Byli jsme za jejím majitelem. On je našemu nápadu nakloněn, ale všechno něco stojí. Jednal na férovku. Řešíme návrh výkupní ceny, je jasné, že zbourání teď bude stát opravdu hodně. Nyní čekáme na posudek na zbourání, aby nám někdo potvrdil, kolik to bude stát. Fungují dotační programy, tam by se dalo něco získat. Máme na městě jednoho člověka, který už má ohledně této haly hodně věcí předpřipravených. Osobně budu tlačit na výkup a stavbu nové, protože si myslím, že je tady veřejný zájem konečně halu postavit. Měla by tu jít politika stranou. Věřím, že se to brzy pohne,“ dodal na závěr Jakub Houška.