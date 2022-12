Do Saudské Arábie Roučková odlétá 28. prosince. Aktuálně si hlavně hlídá své zdraví. „Dva týdny před Dakarem jsme se začali stranit, nikam nevycházíme. Nemůžu si dovolit onemocnět,“ prozradila Roučková.

Pojďme k avizovaným novinkám. Její tým Czech Samurai je větší. Do týmu přibyl pilot Ondřej Martinec, který v kategorii Classic pojede s Toyotou Land Cruiser. Další novinkou je pozice mechanika. Dostal se na ní mladý student Filip Bajora. Jak je to možné? Tým se totiž společně se Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově zapojil do projektu Mechanic Academy.

Změny registruje také auto „Samík.“ Vozidlo, na které Roučková bude na Dakaru spoléhat, je například o 50 kilo lehčí.

„Máme dvojnásobně větší chladič, to je základ. Hodně jsme zapracovali na motoru, který jsme celý přeskládali. Hodně jsme zapracovali na podvozku. Dlouho jsme leželi na vývoji,“ zdůraznila.

Aktuálně už je celá technika v Saudské Arábii. „Auto i doprovodná technika jsou vyložené v přístavu. Máme nakoupené náhradní díly. Jenom jsme zapomněli startér na Toyotu. To přibalíme do kufru,“ usmála se.

Za zkušenou závodnici Dakaru se nepovažuje, přesto chce ze svých tří účastí čerpat. „Rozhodně bych už neměla být nervózní, dokážu si představit, co mě tam čeká,“ pokývala hlavou.

„Vím, jak Dakar funguje, je potřeba znát alchymii. Víme, jak a kde sehnat informace, mechanici vědí, co mají dělat. Měla bych mít v sobě závodní klid a nejančit,“ pokračuje.

Ambice českého týmu? Tady jsou. „Autem číslo jedna bude Toyota, na tu celý tým pojede. Chceme, aby Ondra dojel co nejlépe. Je ale možné, že zaplatí nováčkovskou daň. My se chceme ze Samíkem zlepšit a jednoduše dojet lépe, než minulý Dakar,“ pokrčila rameny.

Důležitou složkou Dakaru jsou finance. Sehnat je nebylo vůbec lehké, ale podařilo se. I když s odřenýma ušima.

„A to doslova. To je v přípravě na Dakar snad to nejtěžší. Skoro třetina sponzorů nám odřekla. Naštěstí nás hodně podrželi dlouholetí partneři, kterým bychom chtěli poděkovat. Máme teď v týmu dvě auta, náklady se rozprostřely. Vyšlo nám to na chlup, nemůžeme si vyskakovat, ale nechceme brečet. Spousta lidí na Dakaru to má podobně,“ osvětlila finanční stránku věci.

Logicky se zvedly také dakarské poplatky. „Za mechanika zaplatíte o 500 eur navíc. A mohla bych pokračovat. Všechno je prostě dražší. Neskutečně podražily náhradní díly, ale nedá se nic dělat,“ zavrtěla hlavou.

Čtyřkolka, bugina. Teď to bude podruhé kategorie Classic. „Mě tahle kategorie strašně začala bavit. Stará auta, v tom jsem se opravdu našla. Dokonce jsem trénovala jako navigátor, to jsme hodně pilovali. Pochopila jsem, jak se má Dakar jet. Doufám, že se nám celý závod vydaří,“ dodala Roučková na závěr.