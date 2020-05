Žádný z hráčů v úvodním kole nezůstal neporažený, o prvním a druhém místě rozhodla výhra Ondřeje Sehnala (5:4) v dramatickém duelu s Ladislavem Peckou. Oba potvrdili, že budou patřit k velkým favoritům. "Je to hodně náročné, nebudeme si nic nalhávat, chybí fyzička," hlásil v přenosu rozesmátý Pecka v průběhu soutěže. "Důležité bylo, že jsem trefil nějaké trojky," popsal klíč k úspěchům v úvodních kláních.

Do regionálního finále je doprovodí děčínský Šimon Ježek, jemuž postup zajistila až závěrečná výhra Pecky nad kolínským Martinem Kolářem.

Kromě derby Ústí-Děčín si Pecka i Ježek zahráli také proti svým spoluhráčům. Pecka na úvod spláchl Jana Karlovského 5:0, Ježek zdolal Jakuba Skaličku 5:3. Zatímco děčínský mladík zůstal nakonec bez jediné výhry, ústeckému pivotovi unikl postup jen díky porážce 3:5 právě s kapitánem děčínských Válečníků.

V pondělí se pokračuje prvním kolem na Moravě, ve čtvrtek bude v Praze na programu druhá česká skupina. V ní bude také ústecký Dalibor Fait a děčínský Ondřej Šiška.

KOOPERATIVA NBL 1ON1 CHALLENGE:

Kooperativa NBL 1on1 Challenge je další z unikátních individuálních basketbalových soutěží, které nahrazují předčasně ukončenou sezónu. Dvacet čtyři hráčů je rozděleno do dvou moravských a dvou českých skupin po šesti, kde sehrají zápasy každý s každým. Tři nejlepší z každé skupiny projdou do regionálního (Čechy/Morava) finále, z nějž postoupí vždy čtyři hráči do celostátního play-off. Hracími dny pro Čechy jsou čtvrtky v Praze na Folimance, Ostrava bude hostit v pondělky moravskou část soutěže. Play-off se odehraje 4. června v Praze.

V základních skupinách se hraje na pět bodů, případně na čtyřminutový časový limit. Regionální finále už se hraje na 5 minut, respektive 7 bodů, v play-off se hraje do devíti bodů, případně na šest minut. Finále a souboj o bronz už jsou omezeny pouze počtem devíti bodů.

Hráči se střídají v jednotlivých útocích, útočící hráč má vždy maximálně čtyři driblinky a maximálně pět sekund, do kdy musí jakýmkoliv způsobem (driblink, střelba) zahájit útok. Ve stejném omezení pak musí zakončit po posledním driblinku. Povolen je jeden útočný doskok. Trojka se počítá za dva body, střelba uvnitř vymezeného území za bod. Pokud dojde k faulu při střelbě, případně za více než čtyři fauly, hází faulovaný hráč jeden trestný hod za jeden bod. Je-li faulován při "trojce", má trestný hod hodnotu dvou bodů.

Všechny zápasy vysílá přímým přenosem vždy v 17.30 portál TVcom.cz. Vítěz bere stotisícovou prémii, finalista 50 000 Kč, třetí místo je ohodnoceno 25 000 Kč.

Skupina Čechy I (v případě bodové rovnosti rozhodují vzájemné zápasy):

1. Jakub Skalička vs. Šimon Ježek 3:5

2. Ladislav Pecka vs. Jan Karlovský 5:0

3. Ondřej Sehnal vs. Martin Kolář 5:3

4. Šimon Ježek vs. Ladislav Pecka 2:5

5. Martin Kolář vs. Jakub Skalička 6:3

6. Jan Karlovský vs. Ondřej Sehnal 2:5

7. Martin Kolář vs. Šimon Ježek 5:3

8. Ondřej Sehnal vs. Ladislav Pecka 5:4

9. Jakub Skalička vs. Jan Karlovský 2:5

10. Šimon Ježek vs. Ondřej Sehnal 5:4

11. Jan Karlovský vs. Martin Kolář 5:3

12. Ladislav Pecka vs. Jakub Skalička 5:0

13. Jan Karlovský vs. Šimon Ježek 3:5

14. Jakub Skalička vs. Ondřej Sehnal 0:5

15. Martin Kolář vs. Ladislav Pecka 2:5



Postupují: Ondřej Sehnal (USK Praha), Ladislav Pecka (Ústí nad Labem), Šimon Ježek (Děčín)

Další místa: Jan Karlovský (Ústí nad Labem), Martin Kolář (Kolín), Jakub Skalička (Děčín)