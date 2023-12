Na konci letošní roku mají závodnice SK KRASO Děčín napilno. V poslední době se představily ve Slaném, Bílině a Mělníku.

Závody v Bílině. Zleva Pospíchalová, Zítková, Blehová. | Foto: SK KRASO Děčín

Na zimním stadionu ve Slaném se konaly závody krasobruslení jednotlivců, kde se představilo více jak sto závodníků z celé republiky. Děčínský klub reprezentovaly čtyři závodnice. Čtvrté místo obsadila jak Dominika Pospíchalová (mladší žačky C), tak Ludmila Blehová (mladší žačky B). Natálie Zítková (nejmladší žačky B) skončila devátá, sedmnáctou příčku pak obsadila Tereza Bartyzalová (žačky C).

Závody ve Slaném. Zprava trenérka D. Lohniská, dále závodnice Zítková, Pospíchalová, Blehová, Bartyzalová.Zdroj: SK KRASO DěčínSeveročeská Bílina hostila závody pod názvem Bílinská bruslička 2023, děčínské krasobruslařky vybojovaly tři medaile. Zlatou si vyjela Anna Jánová (přípravka II), bronz přidaly Natálie Zítková (nejmladší žačky B) a Ludmila Blehová (mladší žačky B). Šestým místem se blýskly Dominika Pospíchalová (mladší žačky C) a Tereza Bartyzalová (žačky C). Jedenáctou příčku pak obsadila Viktorie Růžičková.

Zatím posledním vystoupením děčínských krasobruslařek byla účast na Velké ceně Mělníka. Zde to cinklo hned třikrát. Stříbrné medaile vybojovaly Ludmila Blehová (mladší žačky B), Dominika Pospíchalová (mladší žačky C) a Nikoleta Brožová (nejmladší žačky B). Čtvrté místo pak vybojovala Tereza Bartyzalová (žačky C).