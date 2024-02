Reprezentantky krasobruslařského klubu SK Kraso Děčín mají v únoru opravdu napilno. Doposud se představily na třech závodech. A rozhodně se neztratily.

Ludmila Blehová. | Foto: SK Kraso Děčín

Nejprve to byla účast na 10. ročníku Velké ceny Mostu. Jednalo se o závod, který je zařazen do „poháru ČKS,“ byl vypsán pro 8 věkových kategorií a zúčastnilo se ho celkem 143 závodníků z celé České republiky.

„V kategorii žačky mladší závodilo celkem třicet závodnic a naše Ludmila Blehová obsadila v této silné konkurenci sedmé místo. Jednalo se vůbec o její první start v poháru ČKS, kde za své umístění obdržela do žebříčku 24 bodů a i s tímto jediným závodem se umístila na 63. místě za 105 hodnocených závodnic,“ řekl Vladimír Lohniský, předseda SK Kraso Děčín.

Tereza Bartyzalová.Zdroj: SK Kraso DěčínV kategorii žačky nejmladší závodilo také celkem 30 závodnic a děčínská Nikoleta Brožová obsadila 6.místo. Také absolvovala v poháru ČKS svůj první závod a získala do žebříčku 25 bodů, čímž se umístila na 58.místě ze 109 hodnocených závodnic.

„Z umístění našich závodnic máme velkou radost, protože se jednalo o jejich vůbec první start na závodech zařazených do poháru ČKS. Naše závodnice porazily řadu zkušenějších soupeřek, které v poháru ČKS v této sezoně startovaly již ve více závodech,“ zdůraznil Lohniský.

Další destinací byl Litvínov, kde se konal 13. ročník Podkrušnohorské brusličky. Závod byl vypsán pro 15 věkových kategorií a zúčastnilo se ho 174 závodníků klubů z celé republiky. V kategorii žačky C - Tereza Bartyzalová obsadila 1.místo, kdy porazila 11 soupeřek a získala tak do celorepublikového žebříčku 17 bodů. V žebříčku je hodnoceno 68 závodnic a Bartyzalová je na 11.místě žebříčku. V kategorii žačky mladší B – Ludmila Blehová obsadila 6.místo a získala 3 body do žebříčku. V celorepublikovém žebříčku je hodnoceno 58 soupeřek a naše Ludmila je na 7.místě.

V kategorii žačky nejmladší B závodilo celkem 11 závodnic a dvě děčínské závodnice se umístily takto. Nikoleta Brožová obsadila 5. místo, získala 7 bodů do žebříčku a nyní je na 17.místě žebříčku, kde je celkem 65 závodnic. Amálie Blehová se umístila na 7.místě, získala 5 bodů do žebříčku a je na 35.místě.

Zatím poslední akcí pro děčínské krasobruslařky byly závody pořádané v projektu „Bruslička“ pod názvem „Kralupská klička.“

„Závod byl pořadatelem vypsán v 17ti věkových kategoriích a zúčastnilo se ho celkem 188 závodníků klubů z celé republiky. My jsme na závod vyslali pět závodnic ve čtyřech věkových kategoriích,“ uvedl Lohniský.

Tereza Bartyzalová se v kategorii žačky C umístila na 4.místě ze 16 závodnic. Za své umístění získala 13 bodů a v celorepublikovém žebříčku obsadila 10.místo ze 70ti hodnocených soupeřek. Dominika Pospíchalová se v kategorii žačky mladší C umístila na 5. místě, získala tím 4 body do celorepublikového žebříčku, kde ze 65 hodnocených soupeřek obsadila 12.místo.

Závody v Mostě. Zleva: místopředsedkyně SK Kraso Děčín Mgr. Hauzerová, Nikoleta Brožová, Ludmila Blehová Ludmila a trenérka Malá.Zdroj: SK Kraso DěčínV kategorii žačky mladší B Ludmila Blehová obsadila 2.místo ze 16ti startujících získala 18 bodů a v celorepublikovém žebříčku se umístila na 2. místě ze 61 hodnocených soupeřek.

V kategorii žačky nejmladší B startovaly dvě děčínské závodnice. Nikoleta Brožová se umístila na 8.místě z 22 startujících soupeřek, získala tak 15 bodů a v žebříčku je na 13. místě ze 65 hodnocených soupeřek. Amálie Blehová se umístila na 19.místě, získala za závod 4 body a v žebříčku je na 35.místě.

Ve dnech 22. až 23. března se bude konat celorepublikové finále projektu „Bruslička“ v Mariánských Lázních.