Volejbalistky spojeného týmu Děčína a Rumburku by jistě i v této sezóně patřily k favoritkám na prvenství jedné ze skupin druhé ligy. Ovšem letošní ročník se kvůli pandemii koronaviru nestačil ani rozběhnout.

Volejbalistky spojeného týmu Děčína a Rumburka. | Foto: archiv Deníku

Je velmi pravděpodobné, že sezóna nebude kompletní, velkou otázkou je, kdy se začne hrát. „Já tedy nevěřím, že by se soutěž do konce roku rozjela. Byl by to hazard se zdravím hráček, které jsou několik měsíců bez fyzické zátěže. Osobně si myslím, že se začne 16. ledna a odehraje se pouze první jarní kolo. Ale ani to podle mě nebude regulérní, řada týmů bude mít potíže s karanténou. Kádry ve druhé lize nejsou široké. Relativně silné týmy by se mohly ocitnout na sestupových místech, což by uškodilo kvalitě dalšího ročníku,“ myslí si trenér týmu Spartak Děčín-Rumburk Petr Dopita.