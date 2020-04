Basketbalový půst, alespoň do jisté míry, končí. Kooperativa Národní basketbalová liga totiž vypsala novou střeleckou soutěž. Do ní se zapojila také ústecká Sluneta a děčínští Válečníci. Začíná se už dnes, ve středu 15. dubna.

Basketbalové derby Ústí a Děčín | Foto: Deník / Karel Pech

Celá soutěž je velice jednoduchá. Osm přihlášených týmů (Ústí nad Labem, Děčín, Ostrava, Kolín, Hradec Králové, USK Praha, Pardubice a Opava) vyšle do šesti hracích kol šest různých střelců. Ti budou střílet 30 sekund trestné hody (1 bod), 60 sekund trojky (3 body) a na závěr pět střel z půlky (5 bodů). Do každého kola musejí být nominováni jiní střelci. Jejich body se započítávají do týmového součtu, každému hráči se navíc počítá také individuální ranking.