V době krize? Kraus kouká do lesa, koupe se v ledové vodě a řeší peníze

Jeho primát už mu nikdo nesebere: je to patnáct let, co Tomáš Kraus vyhrál první Světový pohár ve skikrosu. Teď už je z děčínského rodáka sportovec v "důchodu" - nikam však nezmizel, stará se o hvězdy i nadějné reprezentanty jako manažer. Zvláště teď, v období nouzového stavu, je to zapotřebí.

Tomáš Kraus, bývalý mistr světa ve skikrosu, se vrhl na práci manažera | Foto: Lexus

Krausovi je 46 let. Karanténu dodržuje, ale když to jde, vyběhne do lesa. Další "terapie" je méně obvyklá: sedí na vyhlídce a kouká do zalesněné krajiny. "A pak se pravidelně koupu ve studené vodě. Je to skvělé na imunitu," říká mistr světa, který naposledy závodil před pěti lety. Pak se z něj stal manažer - zastupuje i Evu Samkovou, olympijskou šampionku ve stejné disciplíně (jen ona nejezdí na lyžích, ale na snowboardu). "To, že jsem byl sám vrcholovým sportovcem, mi dává výhodu, že umím porozumět běhu dne. Sporty, které dělá Eva a ostatní, které zastupujeme, mám rád nebo jsem je sám dělal či dělám. A to je obrovská výhoda," popisuje. A právě Samková je podle něj výjimečná, a to nejen jako sportovkyně, ale i jako člověk. "Spolupráce s ní je tak milejší a pohodovější. Titul olympijská vítězka otevírá spoustu dveří, ale aby ty spolupráce mohly fungovat, je potřeba je taky dobře domluvit a pak je dobře naplňovat. A to z obou stran," dodává Kraus. VIDEO: Jak se Samková staví na hlavu. Zacvičte si s hvězdnými sportovci! Přečíst článek › Nejdůležitější je podle něj jasně si definovat, co bude součástí spojení značky a sportovce. Firmy mají konkrétní představu, ale roli hrají časové možnosti. Sportovec může něco slíbit, jenže sám není tak úplně svým pánem. "Ideální propojení se sponzorskou firmou je, když sportovec vyhrává, firmu to baví, sportovce zase baví produkty, které daná firma vyrábí a ta na základě toho prodá více výrobků. Je to jednoduché a není v tom žádný fígl," podotýká Kraus. Najít partnera v Česku není tak snadné - a to i když patříte ke špičce. Kraus si nemůže stěžovat, je dlouhodobým ambasadorem značky Lexus. Samková spolupracuje zase s jinou japonskou automobilkou - je tváří Toyoty. Jenže… V posledních dnech má tohle duo více starostí - v dobách, kdy se nezávodí, nejsou sportovci tolik vidět. Když nebudou kvalifikace, vypadne nám rok, uvědomuje si Prskavec Přečíst článek › A tak řeší otázky: Dotkne se krize i této oblasti? Bude méně peněz? "Řeknu to obecně. Nejčastěji řešíme případy, kdy si firma myslí, že vzájemná spolupráce bude fungovat jinak a líp. Někdy mají firmy dojem, že jim prezentace přes sportovce v ničem nepomáhá a rozhodnou se jít jinou cestou," uzavírá Kraus.

