Od pěti hrál v Bílině, pak přešel do Litvínova, kde dvakrát vyhrál žákovské mistrovství republiky, jednou ho dokonce během něj vyhlásili nejlepším brankářem. V kariéře Sobotka, dřív obdivovatel karlovarského Lukáše Mensatora, pokračoval v Liberci, za Bílé tygry hrál nejvyšší mládežnické soutěže. Po hořkém konci přesedlal na hokejbal, což se mu stalo osudným.

„S hokejbalem jsem začal v roce 2015 v ústecké Elbě. Bohužel jsem si užil jen půl roku. Pak přišel úraz kolena a pětiletá pauza. Šel jsem si zahrát do útoku, vymstilo se mi to, zpřetrhal jsem si vazy. V extralize jsem si stihl zachytat jen jeden zápas, ale díky němu jsem možná nejúspěšnější gólman v Čechách, protože jsem nestihl přidat další utkání a případnou prohru.“

Když zdraví dovolilo, rozhodl se hokejbal znovu oprášit, domluvil se s kamarády v Dubí. A v nouzi pomohl na jedno utkání hokejovým bílinským Drakům.

DUBSKÁ HOKEJBALOVÁ PARTA ZA TO UMÍ VZÍT

„Oslovil jsem Romana Hrušku, protože zdraví drží a já měl chuť chytat. V Dubí je skvělá parta, ta ´eskáčku´ dělá jméno. Během zápasu se kluci dokážou hecovat, večer pak za to umí v nějakém podniku počestně vzít. Jsme tři gólmani na dva týmy, áčko a béčko, snažíme se pravidelně točit. Jsme fajn parťáci, dali jsme i brankářský trénink,“ líčí muž, který se do pohody dostal i díky podpoře své snoubenky. „Té musím hodně poděkovat, protože to byla vlastně ona, která mě do návratu k chytání tlačila.“

Áčko SK Dubí je bez porážky první v extraligovými hráči prošpikované Regionální lize, béčko patří v neméně kvalitní oblastní soutěži k její špici. Jeho brankář Josef Sobotka zářil v posledním střetnutí proti Pivním Veteránům, které bylo soubojem dvou špičkových celků ligy. Ústecké družstvo chvíli před koncem srovnal na 2:2, v nájezdech ale bylo bezzubé, dubský nájezdový mág se zkrátka rozhodl, že za svá záda nepustí ani jeden oranžový míček.

SPECIALISTANA NÁJEZDY

„V hokeji se mi už párkrát stalo, že jsem tolik nájezdů v řadě chytil. I Denisovi Černému v brance Pivních veteránů se dařilo, je to velmi kvalitní brankář. Dokázal to v posledním vzájemném utkání, které na nájezdy vyhrálo Ústí. Takže jsem si určitě neříkal, že jsou moji spoluhráči kopyta.“

Pivní veteráni na Sobotku, kterému kamarádi říkají „Sobík“, nejprve zkoušeli kličku, pak už způsoby zakončení střídali. „Když mužstvo nedá nějakých sedm osm nájezdů za sebou, tak to na kluky sedne. Ale myslím, že soupeř měl kvalitní hráče, měl trochu smůlu. Při jednom nájezdu jeho hráč uklouzl a nájezd nedokončil. Takže malé ulehčení práce.“

BUDE PLATIT JEN ZA ČLÁNEK

Jaké byly ohlasy na parádní brankářský výkon? Sobotka při odpovědi zůstává sympaticky skromný. „Kluci hráli po celý zápas velice dobře, já jsem tam od toho, abych něco chytil navíc. Tak snad jsem úkol splnil. Není to nula, tak mě to nic stát nebude, ale za každý článek máme stovku do kasy, takže děkuji,“ rozesmál se na konec zajímavého povídání Sobotka, mimo jiné zaměstnanec Správy železnic a dobrovolník Českého červeného kříže.