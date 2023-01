Proti Kladnu začal Varnsdorf skvěle. Po dvou bleskových brankách Damnitze přidal ten třetí Bulejko. Jenže… „Za stavu 3:0 jsme přenechali iniciativu soupeři, který postupem času vyrovnal. Chtěli jsme ale vyhrát, zvýšili aktivitu. Vítězný gól dal Martin Bulejko. Zápas to byl vyhrocený, Kladno kvůli červené přišlo o nejlepšího hráče, my jsme dlouho dohrávali s pěti fauly. Vedení jsme ale udrželi,“ oddechl si Relich.

Proti celku Chemcomex Praha to byl úplně jiný zápas. „Byli jsme si vědomi obrovské zkušenosti soupeře a tak jsme začali opatrně, vycházeli jsme z dobré obrany a spoléhali na rychlé protiútoky,“ zdůraznil trenér Varnsdorfu. Severočeši po trefách Kučery a Rybáře vedli 2:0. Pražané ale do poločasu stihli vyrovnat.

„Po změně stran nám docházely síly, navíc se zranil Kuba Damnitz, takže jsme dohrávali s jedním hráčem na střídání. Měli jsme šance, na druhou stranu nás třikrát zachránila branková konstrukce. Nakonec jsme po chybné rozehrávce soupeře a rychlém brejku Tadeáš Šolce dokázali strhnout vítězství na naši stranu,“ konstatoval.

„Musím poděkovat hráčům za bojovnost. Opět si sáhli na dno svých sil a dokázali oba zápasy neskutečně uběhat a odvézt si plný počet bodů a navíc i skalp dosavadního lídra soutěže. Víme, že je to jen taková třešnička na dortu, protože v play-off to bude úplně jiná soutěž. Naším cílem před touto soutěží bylo pohybovat se uprostřed tabulky, nyní chceme být do první čtyřky, protože play off bychom pak začínali doma,“ dodal Relich.

Příští kolo (14. ledna) má Varnsdorf volno. Všichni fanoušci jsou ale zvání na domácí utkání 21. ledna, kdy bude Varnsdorf hostit PCO Rudolfov a Bombarďáky Větřní.

Sestava: Langer, Werner, Bulejko, Knitl, Damnitz, Kučera, Šolc, Rybář. Trenéři:Relich, Mikolášek. Vedoucí: Petrásek.

Tabulka: 1. Futsal Varnsdorf 27 (47:33), 2. PCO Rudolfov 26 (67:29), 3. Chemcomex Praha 25 (37:19), 4. Bombarďáci Větřní 17 (39:38), 5. VPS Polička 16 (26:18), 6. Moravská Třebová 16 (27:28), 7. Futsal Zlín 8 (18:29), 8. Adria Kladno 7 (19:48), 9. SK Jilemnice 6 (18:56)