Jiří Šusta po vzoru svých bratrů vstupuje do rallycrossu

Jiří Šusta nemá řidičák, ale za volantem už toho umí hodně. A to je mu teprve patnáct let. Po přestupu z motokár do rallycrossu sbírá první cenné zkušenosti a jde ve stopách svých dvou starších bratrů.

Jiří Šusta po vzoru svých bratrů vstupuje do rallycrossu. | Foto: Zdroj: www.rallycross.cz

Jako první do vod motorsportu vstoupil nejstarší z bratrů Stanislav. Ten do rallycrossu přestoupil z hobby-autocrossu v roce 2008. Mezi jeho nejlepší dosažené výsledky patří třetí místa v rámci republikového šampionátu divize 1A v letech 2008 a 2009. Třetí místo získal také v mistroství Zóny střední Evropy. Největším úspěchem je pak vítězství v seriálu Rallycross Challenge Europe v divizi Super1600 z roku 2013. Josef Šusta, prostřední z bratrů, začal jezdit ve třinácti letech hooby-autocross v Německu. Poté následoval přestup do rallycrossu. S vozem Škoda Fabia se v roce 2016 stal vítězem Rallycross Challenge v divizi Super1600. Zajel také několik pódiových umístění v rámci mistroství Evropy. Skvělé páté místo si v celkovém hodnocení připsal na evropském šampionátu divize Super1600 v sezóně 2018. FOTO: Za volant mě dostal můj táta, vzpomíná Aleš Kubík Přečíst článek › Nejmladší z bratrů Šustových, Jiří, začínal svou kariéru na motokárách v kategorii karting OK Junior. Po úspěšných letech v republikovém mistroství se Jiří Šusta v patnácti letech přesouvá do rallycrossu po vzoru jeho starších bratrů. „Motokáry jsme jezdili s tím, že se jednou posuneme do závodu aut. Šlo o perfektní přípravu, ve které jde o získání návyků a základů pro další jezdeckou kariéru. I když jsme byli celkem úspěšní, nikdy jsme nepřemýšleli, že bychom v motokárách zůstali," řekl pro Rallycross.cz otec Josef Šusta starší. První cenné zkušenosti začal Jiří Šusta získávat již v minulé sezóně, když se zúčastnil několika závodů. V rakouském Melku, při svém premiérovém startu, dokonce dojel třetí. Postavil se také na start závodu v Mariapócsi (Maďarsko). Pro druhé místo si pak zajel v italské Maggioře. FOTO: Přešel z Jílového do Doks. Rozhodl jsem se dobře, říká brankář Vosecký Přečíst článek › „Největší problém po přechodu z motokár mi dělá především velikost a výhled z auta. Před prvním závodem jsem měl trochu obavy, abych stíhal, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Nová je pro mě také jízda na šotolinovém povrchu, kde cítím obrovské rezervy. Musím si dávat pozor i na ostatní soupeře. V motokáře totiž žádná zpětná zrcátka nejsou," dodal Jiří Šusta pro Rallycross.cz. Začátkem května Jiří Šusta absolvoval testy s vozem Škoda Fabia v Sedlčanech po boku Jana Černého. TOMÁŠ SECKÝ

