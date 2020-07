Je to návrat doslova domů. Jak moc se na to těšíte?

Těším se, mám tady zázemí, spoustu známých. Musel bych se podívat do kroniky, kdy jsem tady hrál. Myslím, že to bylo někdy v letech 1984 až 1987. Je to neuvěřitelný, strašně to letí. Armu jsem vždycky sledoval. Poslední roky nebyly úplně ideální. Teď hrají slušný fotbal, jsou tady zajímaví hráči. Viděl jsem poslední tři zápasy naživo a herně se mi to líbilo. To rozhodlo, že tu práci vezmu. Chci navázat na trenéra Křečka. Hodně ale bude záležet na kádru, kdo tady zůstane. To bude největší problém.

Budete chtít kádr udržet pohromadě? Některým hráčům vypršela smlouva.

Jedna věc je, co bych chtěl já, a druhá jsou finanční nároky. Ústí na tom není ekonomicky nejlíp, jako spousta jiných klubů. Některé hráče bych chtěl v týmu udržet, ale tohle asi neovlivním.

Máte blízko ke Spartě, kde jste hrál a trénoval mládež. Budete s letenským klubem spolupracovat na užší bázi?

Mám spoustu známých a kamarádů, kteří trénují nebo dělají sportovní manažery v největších českých klubech. Je to ale otázka ekonomiky, jestli si to Ústí bude moct dovolit. Je hezké hrát druhou ligu, ale musíte za to něco dostávat. Ti kluci potřebují nějaké peníze na bydlení, na školu, na život. Nebude to jednoduché skloubit. Rád bych někoho přilákal, uvidíme, jestli se mi to povede.

Máte už vytipované posily?

Nejprve musíme dát dohromady hráče ze současného kádru, které tady chceme. Pak se to doplní. Nechci hráče, aby jen zalepil místo.

Budete se snažit začlenit do týmu i ústecké mladíky?

Mladší hráči se do toho už začali zapojovat. Je dobře, že nastupují. Ústí nehraje nejvyšší dorosteneckou soutěž, což je chyba, ale nejsou tam ani Teplice nebo Liberec. Mladí budou dostávat šanci, ale musí si to zasloužit. Musí makat a ukázat, že tady chtějí zůstat. Nebudou mít nic zadarmo.

Váš předchůdce Aleš Křeček předčasně skončil, protože se neztotožnil s vizí klubu. To vás při rozhodování, jestli nabídku přijmete, neodradilo?

To se ve fotbale stává. Trenér Křeček měl větší ambice. Podle mě po právu, ale klíčovým hráčům skončila smlouva a nahradit je bude velice těžké, když máte limitující finance. Z toho nejsem nadšený ani já, ale pro mě jako začínajícího trenéra je to velká šance. Vím, že to nebude jednoduché. Mám tu spoustu známých a budu pod velkým tlakem. Jsem hodně energický trenér a hrozně se mi líbilo, s jakou chutí a nasazením hráči v posledních zápasech hrálo. V tom bych chtěl pokračovat. Jsem pracovitý a náročný trenér. Snad takoví budou i hráči, doufám, že to z nich dostaneme.

Čeká vás první angažmá v roli hlavního kouče. Je to pro vás velká výzva?

Už nejsem nejmladší a druhá liga je ideální. Měl jsem i jiné nabídky, ale ve finále jsem řešil Ústí, protože se mi herně líbilo. Jsou tady zajímaví hráči, proto jsem na to kývnul. Je nejvyšší čas to zkusit a nebát se toho.

Jaké cíle si dáváte?

Mám rád kombinační fotbal, ale to je hodně svázané sílou kádru. Chci dát šanci mladým, ale nebude to zadarmo. Druhou ligu nemůžou hrát jen mladí. Musí tam být i starší kluci, kteří je to naučí. Jako hráč jsem si dával vysoké cíle a jako trenér taky. Musíme se ale na to dívat bez růžových brýlí a říct si, co si s daným kádrem můžeme dovolit.

Určitě máte ambici trénovat jednou prvoligový klub…

Jsem ambiciózní trenér. Řešil jsem i první ligy v zahraničí, ale rozhodl jsem se pro Ústí. Není to jen o trénování. Hlavní trenér má na starosti spoustu věcí. Chci si to zkusit a uvidíme, jak to budu zvládat. Baví mě to, fotbalem žiju. Doufám, že se nám bude dařit.

Během kariéry jste hrál pod slavnými trenéry. Kdo vás nejvíc inspiroval?

Těch trenérů jsem zažil hodně. Ne všechno bylo ideální, ne všechno se mi líbilo. Těžko vybrat jednoho trenéra. Od každého jsem si vzal to pozitivní. Dnes je trénování i o psychologii. V klubech jako je Ústí by měla být dobrá parta. Je důležité, aby kabina táhla za jeden provaz. Toho se já nebojím, byl jsem týmový hráč, komunikativní a se všemi jsem vycházel.

V Chelsea jste zažil charismatického Josého Mourinha. Chtěl byste být tak výjimečný a speciální jako on?

To by chtěl být asi každý, ale ne všem se to povede. Sám na sebe jsem zvědavý. Zatím se jako trenér hledám, pořád se učím. V Ústí mám šanci, abych se našel, jaký budu chtít být. Jsem zvědavý, jak se budu chovat třeba na lavičce.

Profi licenci jste studoval v Rusku. Proč zrovn tam?

Byla možnost jít studovat do Ruska, tak jsem to zkusil i kvůli širšímu rozhledu. V Rusku si mě pořád váží, rádi mě tam viděli. Hodně mě to obohatilo, v každé zemi mají jiný pohled na fotbal. Byl to chytrý tah, do budoucna jsem si otevřel dveře na východ.