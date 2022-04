Jak ledová královna Kája roztála. „Drž hubu!" vypálila na fanouška

Karolína Plíšková, co do postavení na žebříčku WTA druhá nejlepší česká hráčka, nepatří zrovna k miláčkům fanoušků. Pod tlakem jejich ataků hraje neustále. Před dvěma a půl lety se tenistka, která má jindy své emoce pod naprostou kontrolou, neovládla a na slavném US Open vyštěkla na agresivního diváka dvě slova, která měla za cíl ho uzemnit. „Drž hubu!“ ozvalo se na kurtu ve Flushing Meadows. při českém derby Plíšková – Martincová.

Česká tenistka Karolína Plíšková se snaží na kurtu ovládat. | Foto: ČTK

Lounská rodačka duel 1. kola začala příšerně, třikrát za sebou ztratila své vlastní podání. Z hlediště se chvíli na to začaly ozývat adresné výkřiky. „Seděl asi metr ode mě a anglicky zakřičel něco ve smyslu, ať se probudím. To jsem si sama pro sebe říkala, že budu v klidu a budu to ignorovat. Později zařval, že hraju hrozně, ať konečně začnu pořádně hrát. Tak jsem mu odpověděla, ať drží hubu… Od té doby už byl klidný a neřekl ani slovo,“ komentovala po utkání, které nakonec dovedla do vítězného konce, inkriminovaný incident. Plíšková na první výhru čeká, devět dvojchyb v Miami smazalo efekt deseti es Před rokem se Plíšková na americkém grandslamu utkala s domácí hráčkou Amandou Anisimovovou. Obecenstvo bylo vůči ní až nepřátelské. Ale opět se nenechala rozhodit a americkou hvězdičku porazila ve třísetové bitvě. „Nikdy mi takové prostředí nevadí. Netvrdím, že je mi fandění proti mně příjemné, ale velký vliv na výsledek nemá. Musím se soustředit sama na sebe,“ odpověděla na dotaz ohledně kulisy novinářům. Zdroj: Youtube Karolínu Plíškovou jen tak nerozhodí ani výhrůžky na sociálních sítích od fanatických sázkářů a dalších podivínů. A to především proto, že že jí její instragramový a facebookový profil spravuje PR tým.

