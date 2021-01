Už fakt, že Sluneta svolala na středu mimořádnou tiskovou konferenci, dává najevo, v jakou personu se Svejcar na severu Čech vypracoval. Když 20. září v domácím zápase s Ostravou po jednom ze soubojů pod košem špatně došlápl, nikoho nenapadlo, co se v tu chvíli stalo. Svejcar nastoupil hned za tři dny na palubovce USK Praha, kde hřiště opustil pouze na devět sekund a zdálo se, že je vše v pořádku.

Jenže přesně čtyři měsíce po osudném okamžiku, shodou okolností před pohárovým zápasem s USK, klub oficiálně oznámil zprávu, která zklame všechny, kdo basketbal v Ústí alespoň trochu sledují. "Chtěli bychom oficiálně oznámit, že jsme se se Spencerem dohodli na ukončení letošní smlouvy z důvodu vleklého zranění, kvůli kterému musí po konzultacích s řadou lékařů na operaci," načal tiskovou konferenci generální manažer Tomáš Hrubý. "Pro nás je to obrovské oslabení nejen na hřišti, ale i mimo něj, protože Spencer je zde už čtvrtým rokem a patří k základním stavebním kamenům našeho týmu."

Svejcar je přitom bojovník, loni hrál i se zánětem slepého střeva, krátce po chirurgickém zákroku už chtěl znovu na hřiště pomoci týmu. Podobné to bylo i nyní. "Je to typ člověka, který zkoušel i přes bolest hrát, ale bohužel po Hradci Králové jsme se shodli, že to dál nejde. Absolvovali jsme kolečko přes několik specialistů, z čehož nám vyšly dvě možnosti. Ta lepší varianta byla, že by to naposiloval natolik, že by se to zlepšilo a mohl v sezóně pokračovat a problém řešit až po ní. Bohužel pro nás to dospělo k té horší, kterou je operace a Spencer hned ve čtvrtek ráno odlétá do Ameriky, kde se zákroku podrobí," doplnil Hrubý.

"Zkoušel jsem všechny možné varianty, jak se vrátit a pomoci týmu, ale nešlo to, ta bolest je opravdu velká. Mám zde spousty kamarádů, s některými hráči hraji už čtvrtý rok, takže to bylo těžké rozhodnutí, ale v tuto chvíli je to pro mě asi to nejlepší," uvedl šestadvacetiletý basketbalista, který poslední dvě sezóny trávil v Ústí nad Labem i se svou snoubenkou.

Někteří fanoušci si postupně začali všímat, že Svejcarova lehkost se mnohdy vytrácí a jeho čísla klesají. "Chtěl bych jen, aby se vědělo, že o jeho zranění jsme věděli už někdy od října. Pokud se tedy někdo ptal, proč nemá letos takovou výkonnost, jako loni, tak tady máte odpověď, akorát jsme to nechtěli hlásit veřejně," vzkázal nyní fanouškům kouč Antonín Pištěcký.

"Pochopitelně nikdo z nás netušil, že je to takto vážné, Spencer s tím stále bojoval a chtěl pomoci týmu. Po zápase v Hradci jsme se dohodli, že potřebuje volno. Doufali jsme, že mu to s hojením pomůže, ale bohužel je to čtvrtý klidový týden a nelepší se to, takže tohle je jediné východisko," pokrčil rameny.

Ztráta Svejcara pro něj není momentálně jedinou vráskou. Se zraněním laborují i další hráči, otazníky visí nad Faitem, Hanesem, nedávno chyběl Šotnar. "Máme i další zraněné hráče, jmenovat ale nebudu. Z té klíčové devítky to je ale zhruba čtyři až pět hráčů," pokračoval Pištěcký. "V podstatě se dá říct, že mladí hráči jsou zdraví," pousmál se hořce.

I proto musí vedení klubu rychle rozhodnout, jak se s nastalou situací popere. "Musíme se rozhodnout, zda budeme za Spencera hledat náhradu, nebo ne. Jsou dvě možnosti, buď přivedeme nového hráče nebo dáme větší prostor mladým klukům. To by ale šlo pouze za předpokladu, že bychom byli všichni zdraví. Momentálně máme těch zranění tolik, že to vypadá spíše na první možnost, nicméně zatím je to otázka nějakých jednání, takže nechci předbíhat."

Tak či tak, podle Tomáše Hrubého je stejně nejvyšší čas, aby ruku k dílu přiložili i mladíci, které klub už několik let cepuje. "Je to sice klišé, ale teď musí předvést, co v nich je a ukázat, že na tu ligu mají," má jasno šéf Slunety. "Není to takové, že mohou, teď už prostě musí. Doba hájení, že jsou mladí, je pryč," zavelel rázně. "V Olomoucku ale odehráli velké porce minut a ukázali, že to v sobě mají. Tam to bylo o srdíčku a oni makali, bojovali, plnili pokyny. To je to, co teď budou muset předvádět."

Přivést náhradu totiž nebude jednoduché. "Trh je plný hráčů, ale problém je, že 90 procent z nich hrálo naposledy v březnu. Agenti vám sice tvrdí, jak jsou ve formě, ale to je forma ve hře jeden na nikoho z individuálních tréninků. Sezóna už potrvá jen tři měsíce, takže přivést takového hráče, byť může být papírově sebelepší, může být obrovské riziko," poodhalil nevýhody, které by mohly být spojené s novým cizincem, Pištěcký.

"Těch aspektů je několik - kondice, zda ti kluci zapadnou do šatny, ale když vezmete v potaz všechny věci, vylezou vám možná jeden, dva, maximálně tři hráči. Už v minulosti jsme se přesvědčili, že přivést do týmu někoho takového nemusí být vždy dobré, ale chceme udělat to nejlepší pro tým. Je to však nesmírně těžké, v tuhle chvíli není na trhu jméno, ze kterého bychom si sedli na zadek," doplnil Hrubý.

Proti Slunetě hraje i čas. Přestupní období sice končí až těsně před startem vyřazovacích bojů, nicméně s výše zmíněnými aspekty čas přímo kvapí. "Čím dál to bude termínově, tím bude příchod a zapracování nového hráče složitější. Musíme se rozhodnout rychle," uzavřel Pištěcký.

Ten zároveň zavrhl možnost, že by se z basketbalového důchodu vrátil Pavel Houška. "Zkoušel jsem ho několikrát, ale vždy jsem byl odbytý jak tenisák o zeď," usmál se Pištěcký, kterého legendární Houšmen odmítl i přesto, že jsou velice dobří přátelé.

V ústecké kabině tak i nadále chybí vyložený lídr, což potvrdil i ústecký kouč. "Neumím odpovědět, kdo bude nyní kapitán. Vždy jsem to nechával na šatně, letos jsem Spencera určil já. Tentokrát nejspíš dojde k hlasování, upřímně teď asi není v šatně takový ten klasický vůdčí typ, který by to táhl na hřišti i v kabině, takže kluci si to rozhodnou sami."

Vzdát se? To tu nikdy nezazní!

Mohlo by se tedy zdát, že Ústí je nyní v pořádné šlamastyce. Generální manažer ovšem vyloučil, že by klub sezónu, v níž stíhá Slunetu jedna pohroma za druhou, obětoval ve prospěch dalších. "Žádnou sezónu nikdy nevzdáme, to klidně podepíšu vlastní krví. I kdybychom se měli já s Tondou Pištěckým kvůli velké marodce svlíknout a obléct dres, tak tahle věta v tomhle baráku nikdy nezazní," zdůraznil.

"Ambice se samozřejmě mohou během sezóny z nějakých důvodů měnit, ale vždycky chceme skončit co nejvýš. Možná se trochu zmírnil tlak, ale určitě nehodláme obětovat sezónu. Letošní ročník je celý specifický, ale už na začátku sezóny jsem říkal, že nechci, aby se tu kdokoliv, včetně mě, vymlouval, že něco nešlo, protože je pandemie koronaviru."

Návrat nevyloučil

Slunetu tak čeká náročný úkol. V závěru ledna bojuje nejen o nadstavbovou skupinu A1, která zajistí účast v play-off, ale také o čtvrtfinále Českého poháru. Všechny tyto bitvy už absolvuje bez Svejcara, který odlétá ve čtvrtek ráno.

Miláček ústeckého publika ale nevyloučil že se za rok opět vrátí. "Nikdy jsem návrat do Ústí nezavrhl, každý rok jsem byl otevřený další nabídce klubu," prohlásilo křídlo, které už třikrát prodloužilo na severu Čech smlouvu. "Cítím se zde opravdu výborně, vycházím se spoluhráči i s trenérem, takže i tentokrát jsem připravený jednat o další sezóně ve Slunetě."

"Za vedení klubu mohu říct, že tu nabídku určitě dostane, protože je to typ hráče, kterého potřebujeme a už víme, co od něj očekávat," uzavřel Hrubý.

Antonín Pištěcký o Spenceru Svejcarovi

"Spencer je jeden z kluků, na které jsme zkrátka měli štěstí, jeho přínos byl nejen na hřišti, ale i v kabině. Přišel jako nováček z univerzity a ze začátku nebylo všechno úplně růžové. On se tím ale dokázal prokousat a vybudovat si v týmu za čtyři roky pozici, kterou má nyní. Když přichází cizinec, čekáte od něj body. U něj tomu tak v první sezóně úplně nebylo, ale od začátku jsme se o něj mohli strašně opřít v obraně. Jak postupně poznával evropský basketbal, který je od toho univerzitního v USA úplně odlišný, začal díky své chytrosti hledat okénka v děravých obranách soupeřů a začal se prosazovat. Nebyl to tedy typický střelec, ale do této pozice se vypracoval. V minulé sezóně už dostávali klíčové střely na starost on nebo Pavel Houška, letos to mělo být po odchodu Pavla Houšky ještě víc na něm, ale bohužel zdraví mu to aktuálně nedovolí. Všechny své pozice má vydřené, musel se uvolnit, vysprintovat si, a to s tím zraněním zmizelo. Jeho kariéra šla nahoru, to zranění ho asi trochu přibrzdí, nicméně já věřím, že díky tomu, jaký je dříč, se vrátí v plné síle. My budeme doufat, že to bude opět v Ústí, myslím, a už jsem to i Spencerovi říkal, že by to byla takzvaná win-win situace (výhra pro obě strany, pozn. autora). U nás by měl daleko větší možnost a pohodu na to, se zapracovat zpět do herního procesu, protože příležitost a minutáž na to by tu pochopitelně dostal. Finální rozhodnutí ale bude jen na něm.