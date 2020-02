Tři dny se bojovala v Novém Městě na Moravě na trati, kde se v lednu konaly závody Světového poháru, o české tituly v kategorii mladšího a staršího dorostu.

Do Vysočina arény se sjelo nejen několik zahraničních závodníků, ale hlavně celá česká lyžařská špička od mladších a starších dorostenců až po juniorskou a dospělou reprezentaci ČR.

Nechyběl zde ani děčínský lyžař Daniel Oskar Hozák, který hájí barvy týmu LK Slovan Karlovy Vary.

TEPLO, DÉŠŤ, VÍTR

Na tratích bylo všude díky velkým zásobám sněhu dostatek, ale jako by nestačila samotná náročnost tratí, příroda si k tomu ještě přidala vysoké teploty. „Bylo skoro 12 stupňů, foukal vítr a také pršelo. Potili se nejen závodníci, ale i servisní týmy. Náš servis se opět blýskl, měli jsme perfektně připravené lyže,“ pochvaloval si Hozák.

Na programu prvního dne byly sprinty klasickou technikou. „Na tyto závody jsem se v posledním období dost připravoval, věřil jsem si, že ve velké a nové konkurenci bych mohl zajet nějaký slušný výsledek. To se mi po odjetí kvalifikace potvrdilo, zajel jsem pátý nejlepší čas. Trať byla o něco delší než jsme všichni zvyklí jezdit, měla 1300 metrů a dvě velmi náročná stoupání. Čtvrtfinálovou i semifinálovou jízdou jsem se poměrně bez problémů probojoval až do finálové jízdy, ve které se mi po obrovském boji podařilo dosáhnout na bronzovou medaili. Z celkového třetího místa jsem měl nesmírnou radost,“ usmíval se.

V sobotu závodníky čekal distanční závod volnou technikou s intervalovým startem, v případě starších dorostenců na 10 km.

„Po předešlém, dost náročném závodním dni jsem se ráno necítil v ideální formě, ale se startovním signálem jako by se vše změnilo a po sice nekonečných, nesmírně náročných a bolestivých třech okruzích jsem si do cíle dojel pro stříbrnou medaili. S takovými ambicemi jsem do závodu ani nenastupoval, takže celkové druhé místo bylo opravdu nádherné překvapení,“ rozplýval se Hozák.

UŽ NEBYLA SÍLA

Starty nedělních závodů se dvakrát odsouvaly, nakonec o dvě hodiny, protože noční vytrvalý déšť a ranní teploty kolem nuly udělaly z tratí všechno, jen ne lyžařské stopy. Byla tedy nutná nová, dost důkladná úprava. Začalo se tak závodit až krátce před polednem. „To mě vyhodilo z mého tradičního předzávodního rytmu,“ podotkl mladý lyžař, který pochází z Děčína.

„V neděli se jely rovněž dlouhé tratě, v mém případě deset kilometrů, avšak klasicky a s hromadným startem. Když v jednom momentě odstartuje na trať pět desítek závodníků, pořádně vás to prověří nejen výkonnostně, ale i psychicky a takticky. Tento závod byl na konci víkendu pro mě už hodně náročný. Páté místo, které jsem nakonec obsadil považuji pro sebe za výborný výsledek a z republikového mistrovství jsem tak odjížděl naprosto spokojený. Těmito výsledky jsem předčil očekávání jak sebe, tak ostatních,“ dodal spokojeně Hozák.