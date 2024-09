Preventivně schovali a vzali to, co vzít šlo. Děčínští atleti a stolní tenisté jsou přesto optimističtí. „Očekáváme, že voda zůstane v korytě. My jsme udělali to, co nám doporučila protipovodňová komise. Co jsme mohli, to jsme přestěhovali mimo stadion nebo vystěhovali do vyššího patra. Voda je zatím daleko, takže opravdu věřím, že k nám nedorazí,“ sdělil Deník Jaroslav Calda, předseda ASK Děčín.

Ten jenom smutně vzpomíná na předchozí povodně. „Vzpomínám na to hodně blbě. Zažil jsem všechny tři velké povodně v tomto tisíciletí. Vždy to bylo hrozné. Moc si přeji, aby se nám to nestalo. Ale jsme relativně v klidu, prognózy vypadají dobře,“ dodal.

Kousek za atletickým stadionem je herna stolních tenistů SKST Děčín. I tady jsou na případnou velkou vodu připraveni. „Vyklidili jsme všechno, co šlo. Přeci jen tady máme majetek, který něco stojí. Dali jsme to tam, kde bylo místo. Do garáže k rodičům, domů do paneláku, nebo do hospody ke kamarádovi,“ prozradil Deníku Zdeněk Dyškant, místopředseda SKST Děčín.

Stolní tenisté také věří, že se nenaplní černý scénář a voda se do jejich herny nedostane. „Koukal jsem na povodně, které tady byly v roce 2006. Tehdy jsme naštěstí nebyli pod vodou a řeka byla ve výšce osmi a půl metru. Stále doufáme, že se k nám voda nedostane. Jestli to, tak vezmu klíče, zamknu a zahodím je,“ hořce se usmál.

Dvě velké vody v tomto tisíciletí ale hernu stolních tenistů hodně poškodily. „V roce 2002 jsme měli navíc špatnou pojistku, škody byly velké. O jedenáct let později už byla pojistka dobrá, přesto byly škody opět velké. Máme s tím neblahou zkušenost, proto jsme to radši vyklidili. Radši to vrátíme zpátky do čisté herny, než to mít všechno pod vodou,“ dodal Dyškant.

V relativním klidu zůstávají další sportovní kluby z Děčína. Ve velkou vodu nevěří jak fotbalisté, tak hokejisté. „Spíše budeme čekat, co se bude dít v dalším týdnu. Máme tady protipovodňovou zeď, věříme, že nás ochrání. Velkou vodu jsme řešili několikrát. Kdyby nám to spláchlo umělku, byl by to problém, hlavně pro zimní sezonu,“ připomněl Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

„Nepředpokládám, že by to mělo být nějak dramatické. Máme tady zeď, v kooperaci s městem by se ještě mohly dosadit další bariéry. Museli bychom pak reagovat odvozem věcí. My jsme to při velké vodě odnesli ze dvou stran. Ale jak říkám, věříme, že se k nám voda nedostane,“ pravil Jan Havlíček, sportovní manažer HC Děčín.