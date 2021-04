„Přáli jsme si postoupit do finále. Za stavu 3:0 na zápasy jsme věřili, že to ukončíme dřív. Trochu jsme to zdramatizovali, ale před rozhodujícím utkáním jsme se semkli jako tým a zvládli jsme to. Předvedli jsme perfektní a koncentrovaný výkon,“ smál se obránce Liberec Ondřej Vitásek, který vstřelil vedoucí gól sedmého zápasu.

Liberecký trenér Patrik Augusta udělal dvě změny v sestavě. Do středu prvního útoku se posunul Dávid Gríger a do druhého se propadl Adam Musil. Své pozice si vyměnili i Jaroslav Vlach, který zaujal místo ve druhé formaci, a Adam Najman hrál ve třetím útoku. Sparta se musela obejít bez potrestatného obránce Davida Němečka, který vyfasoval stopku na jedno utkání za faul na Grígera v předchozím klání.

Na první vážnější šanci se čekalo do 8. minuty a akce hned skončila gólem. Jelínek připravil kotouč pro Ondřeje Vitáska, který v pozici falešného útočníka prostřelil Machovského na vyrážečku. Dvě dobré možnosti pak měl Horák. Poprvé minul odkrytou část liberecké branky a následně jej vychytal Kváča.

„Michal Řepík výborně vybojoval puk za bránou, poslal ho skrz brankoviště, ale já to netrefil do prázdné. Je to velká škoda. Těžko říct, zda bych udělal něco jinak. Chtěl jsem dát gól, ale možná jsem mohl zakončit pomaleji a ne tak zbrkle,“ přiznal o první přestávce sparťanský útočník Roman Horák.

Po přestávce měl obrovskou možnost Řepík, jehož úmysl Kváča vyrazil betonem. Bílí Tygři měli i štěstí po nebezpečné teči Buchteleho. Hosté zanedlouho překonali Machovského podruhé. Jelínek od modré nahrál do jízdy Adamu Najmanovi, který umně tečoval puk mezi betony sparťanského brankáře.

„Jelen mě parádně viděl a mně stačilo se jen dotknout puku. Jsme rádi, že vedeme 2:0 a že to udržíme. Vyhrává hodně vhazování a radí mi, jak mám hrát. Řekli jsme si, co od sebe očekáváme. Je to zápas všechno nebo nic. Snažíme se jít do něj naplno jako do každého utkání,“ řekl o druhé pauze liberecký útočník Adam Najman.

Sparta měla do třetí třetiny znamenitý nástup. Odraženou Košťálkovu ránu od modré dorazil za Kváču Michal Řepík. Pražané pak sevřeli svého soupeře do kleští, ale ze svého tlaku další zářez nevytěžili. V závěru sáhli trenéři domácího celku Hořava s Jandačem ke hře bez brankáře, ale Liberec už těsný náskok uhájil a po dvou letech oslavil postup do finále.

Zatímco Severočeši se radovali, na sparťanské straně propuklo obrovské zklamání. „V sérii jsme museli dotahovat, nebylo to jednoduché a stálo nás to hodně sil. Kdybychom proměnili šance, tak se to možná vyvíjelo jinak. Ale to je kdyby," řekl sparťanský tahoun Michal Řepík.

Semifinále play-off Tipsport extraligy – 7. zápas



HC Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a asistence: 41. Řepík (Košťálek, Rousek) - 8. Vitásek (Jelínek, Knot), 33. Najman (Jelínek). Rozhodčí: Šír, Hradil – Špůr, Ondráček. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Hráno bez diváků. Konečný stav série: 3:4.

HC Sparta Praha: Machovský (Salák) – Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Piskáček, O. Němec, Jurčina – Rousek, Horák, Řepík – Tomášek, Sobotka, Forman – Buchtele, Pech, Dvořáček – Kudrna, Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, Gríger, Lenc – J. Vlach, A. Musil, Bulíř – Najman, P. Jelínek, D. Špaček – Rychlovský, Šír, A. Dlouhý. Trenér: Augusta.