Na dráze v Montemor-o-Velho se představily v posádce českého čtyřkajaku, který by ve stejné sestavě měl startovat i za dva týdny na mistrovství světa dospělých v Kodani. Pěknými výkony si děvčata v pohodě zajistila postup do finále a tam celkovým šestým místem, s jen nepatrným odstupem na letošní evropské šampionky z Polska, navázala i ve vyšší kategorii na své předchozí juniorské úspěchy.

Další parádní výsledek do své bohaté sbírky přidaly děčínské kajakářky Adéla Házová a Kateřina Zárubová při mistrovství světa do 23let v Portugalsku.

