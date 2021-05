Myšlenka přišla ze Středočeského kraje, rychle se ale rozšířila do dalších regionů. Minulý týden odstartovala společná On-line liga Ústeckého a Libereckého krajského svazu házené.

Od října všechny děti trénovaly házenou maximálně on-line. Pomalu se vrací na tréninky na venkovní hřiště, zápasů proti soupeřům se ale asi jen tak nedočkají. „Některé týmy si vymyslely své vlastní soutěže, ale jsou i tací, kteří netrénovali skoro vůbec. Proto návrh do zapojení On-line ligy měl v našem regionu skvělé ohlasy,“ popisuje situaci krajská manažerka Libereckého krajského svazu házené Petra Houserová.

On-line liga totiž na rozdíl od virtuálních tréninků nabízí dětem možnost alespoň na dálku společně se spoluhráči soutěžit proti soupeřícím týmu, znovu se podílet na týmové výsledku a společné radosti.

„Právě tím se mně a dalším trenérům tento projekt zalíbil. Je pojatý formou soutěže proti ostatním družstvům. Mají tak možnost soutěžit, porovnávat se se soupeři a neustále se zlepšovat. Tím bychom chtěli, aby se dětem vrátila chuť ke sportování a aby měly nějakou motivaci,“ vysvětluje Houserová, jejíž slova doplňuje i její kolega Jiří Günl, manažer Ústeckého kraje: „Jsme rádi, že se řada klubů zúčastnila. Naším cílem je vrátit dětem chuť trénovat a soutěžit mezi sebou.“

On-line liga v Libereckém a Ústeckém kraji odstartovala 12. dubna. V každém týdnu proti sobě soutěží dva týmy v pěti daných disciplínách. Každému týmu se započítá sedm nejlepších výkonů jeho hráčů, výsledky týmů se porovnají a vítězné družstvo tak vstřelí gól. Výsledkem tak může být skóre 5:0, 4:1 nebo 3:2. „Hráči a hráčky přes týden splní dané disciplíny a výsledky posílají trenérům, kteří dané hodnoty zapisují do tabulky. My výsledky zpracujeme a zapíšeme do systému. Rozhodli jsme se ale oproti středočeskému formátu pozměnit některé disciplíny. Zařadili jsme například člunkový běh, jelikož nám to přišlo pro hráče efektivnější a chtěli jsme do plánu zařadit i více fyzických dovedností,“ vysvětlil k samotnému principu soutěže i náplni disciplín Günl.

V Libereckém kraji se zapojily kluby TJ Elektro Praga Jablonec nad Nisou a Liberec Handball, v Ústeckém HK FCC Město Lovosice, DHK Baník Most, HK Baník Most a HK Spartak Ústí nad Labem.

„Ohlasy od trenérů z těchto oddílů jsou jen a jen pozitivní, dětem tento projekt dodal motivaci a podpořil jejich soutěžního ducha. Po prvním týdnu od startu On-line ligy jsou děti nadšené a chtějí se neustále zlepšovat, aby výsledky byly co nejlepší,“ těší Houserovou. (spo)