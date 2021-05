„ Jsem sice ještě ze staré školy, nicméně jsem celkem brzy pochopil, že hra a trénink online je zřejmě jediný způsob, jak se svými svěřenci zůstat v kontaktu,“ přiznal Václav Halba.

Pane předsedo, jak moc váš klub zasáhl a ovlivnil koronavirus?

Prakticky rok je nemožné dělat jakýkoliv nábor nových členů, o účasti na nějakém turnaji ani nemluvě. Dále je tu nejistota „co vlastně bude dál“. Ztracený rok se bude těžko dohánět, ale jako handicap vůči konkurenci to nevidím, protože všechny ostatní oddíly jsou na tom stejně, některé i daleko hůř. Navíc pravidelně kontaktuji rodiče hráčů a je zde i náhražka v podobě tréninku a hry online.

Online šachy asi nemůžou nahradit klasickou partii z očí do očí, ale v této době to asi jinak nejde.

Jsem sice ještě ze staré školy, nicméně jsem celkem brzy pochopil, že hra a trénink online je zřejmě jediný způsob, jak se svými svěřenci zůstat v kontaktu. Někteří naši mladí hráči dosáhli úspěchů i v online turnajích. Matyáš Hrazdira a Václav Paulus se zúčastnili i republikového mistrovství v online bleskovém šachu. Desetiletý Jakub Sikora dokonce sám online turnaje pořádá, někdy i s mezinárodní účastí! Na online tréninku se podílí i další trenér našeho oddílu Jakub Spyrka.

V jaké kondici je vůbec váš šachový oddíl?

Události posledního roku rovněž negativně poznamenaly i náš šachový oddíl. Neprojevilo se to ani tak úbytku, ale na růstu členské základny, který byl naprosto minimální. Nyní má šachový oddíl TJ Slovan Varnsdorf zaregistrovaných na Šachovém svazu České republiky 26 členů. Dvacet hráčů je z řad mládeže, z toho je pět děvčat. Kromě toho má dva trenéry a rozhodčí s platnou licencí.

Jaká je spojitost a spolupráce mezi DDM a TJ Slovan Varnsdorf?

V DDM za normálního provozu probíhá třikrát týdně šachový kroužek. Děti, které již něco umí a hra je baví, jsou zaregistrovány na ŠSČR pod oddílem TJ Slovan Varnsdorf, ve kterém také musí potvrdit své členství. Pak se mohou účastnit veškerých soutěží se zápočtem na osobní koeficient. V minulosti se varnsdorfské děti, které skutečně něco uměly, registrovaly v oddílech jiných měst, protože ve Varnsdorfu žádný šachový oddíl, registrovaný na ŠSČR nebyl a bez svazové registrace nelze startovat na republikových soutěžích. To mělo za následek, že činovníci těchto oddílů si přivlastňovali úspěchy dětí, aniž by na nich měli jakoukoli zásluhu. Těmto nešvarům odzvonilo v roce 2016, kdy byl pod TJ Slovan Varnsdorf založen šachový oddíl, do něhož byly zaregistrovány i děti z našeho DDM. Od té doby jsou veškeré úspěchy našich mladých hráčů spojovány výhradně s naším městem. V DDM Varnsdorf se pravidelně pořádají velké šachové akce, jako je turnaj Velké ceny ŠSLK a Přebor školních družstev okresu Děčín, k jehož organizaci nás pro naprostou spokojenost každoročně pověřuje Ústecký krajský šachový svaz. Krom toho se zde odehrává několik menších turnajů a místních přeborů.

Kolik jste toho stihli odehrát v roce 2020?

Kupodivu jsme toho stihli dost, prakticky vše, co se stihnout dalo. Doslova jsme vyždímali veškerý možný čas k účasti na šachových akcích, děti si zahrály i v zahraničí. Ještě 29. února jsme odehráli prestižní turnaj Velké ceny ŠSLK v ZŠ Kaplického Liberec a další akce již byly odloženy nebo nenávratně zrušeny. Začalo se až 13. června Krajským přeborem v rapidu (časově zkrácená hra) v Sosnové. Nezaháleli jsme ani o prázdninách. DDM Varnsdorf uspořádal v červenci a srpnu dva týdenní šachové kempy a některé děti využily možnosti pobytových šachových táborů v Rokytnici nad Jizerou a Vracově na jižní Moravě a zúčastnily se týdenního turnaje „Open Českosaské Švýcarsko“, který se tradičně koná v Krásné Lípě. Ještě jsme trénovali a hráli celé září, zúčastnili se turnajů a poslední naší akcí byl klubový přebor v rapidu, který se konal 3. října, od té doby už nebylo vůbec nic.

Prozradíte, jakých úspěchů vaši hráči dosáhli?

Přestože rok 2020 byl z našeho hlediska o celých pět měsíců kratší, tak se naši mladí šachisté medailově prosadili na všech vrcholných akcích, jako jsou turnaje Velké ceny ŠSLK mládeže, které se v roce 2004 konaly celkem čtyři - v Turnově, Sloupu v Čechách a dvakrát v Liberci. Na těchto turnajích bývá účast 80 až 110 hráčů. Bohužel, na další turnaj v pořadí, který se měl konat 17. října právě u nás v DDM nedošlo… Alespoň jedno vítězství v turnaji Velké ceny ve svých kategoriích získali Izabela Pospíšilová, Sofie Grausgruberová, Zdeněk Bidrman, Matyáš Hrazdira a Jakub Spyrka. Seznam dalších medailových umístění našich hráčů by byl moc dlouhý, podrobně a chronologicky je uveden na facebookových stránkách DDM Varnsdorf a TJ Slovan Varnsdorf šachy. Kromě toho jsme ještě odehráli několik menších lokálních turnajů a dva velké turnaje- v Litoměřicích a polské Bogatynii, vše s medailovými úspěchy reprezentantů našeho města. V nejdůležitějším turnaji roku, Krajském přeboru, jsme sice na žádný titul tentokrát nedosáhli, druhá místa S. Grausgruberové a M. Hrazdiry jsou však také velmi dobrým výsledkem. Historickým úspěchem však skončil Krajský přebor družstev mládeže, což je dlouhodobá soutěž šestičlenných družstev ŠSLK, která začala v listopadu 2019 v Liberci a vrcholila 15. února 2020 ve Varnsdorfu. Družstvo TJ Slovan Varnsdorf skončilo bez jediné porážky na druhém místě a postup do I. ligy mu nevyšel jen díky horšímu skóre. O úspěch se zasloužil tým ve složení Michal Papoušek, Matyáš Hrazdira, Matěj Hejný, Marcel Locker, Zdeněk Bidrman, Jakub Sikora a Ema Rosová. Na jeho tréninku a přípravě se také podíleli trenéři Václav Paulus a Jakub Spyrka.

Vyjmenoval jste tady řadu šachistů. Je ve vašem klubu nějaký výrazný talent?

Talenty samozřejmě máme. Nechci zde nikoho jmenovat, ale přece jenom prim hraje nyní patnáctiletý Matyáš Hrazdira, který kromě toho, že vyniká ve své věkové kategorii, tak už několik let úspěšně hraje i soutěže dospělých. Také je už třetí sezónu zapůjčen do prvoligového oddílu na hostování. Loni se jako jediný z našich kvalifikoval z Krajského přeboru na Mistrovství ČR, které se však ze známých důvodů nekonalo. Teď má TJ Slovan šest mladých nadějí, které patří ve svých věkových kategoriích do 16 let mezi špičku Libereckého kraje a všichni ostatní mladí hráči TJ Slovan už také mají za sebou nějaký medailový úspěch. Jak každý se svým talentem naloží, záleží jen na něm. Nestačí mít talent, pokud chce být někdo úspěšný, musí na sobě pracovat a svůj talent dál rozvíjet. A to platí nejen v šachu.

Co všechno by vás mělo čekat v letošním roce?

Tak jako každý trenér a funkcionář bych byl samozřejmě rád, aby se toho odehrálo co nejvíce. Zatím z pozice šachového předsedy a trenéra TJ Slovan a předsedy KM ŠSLK odškrtávám další víkendy a přesouvám termíny. Republikovou prioritou je dohrát extraligu a I. ligu družstev mládeže, v kraji jsou to pochopitelně Krajské přebory. Pokud by se stihlo něco nad tento rámec, byl by to příjemný bonus, ale to je spíše utopie. Je nade vše žádoucí, aby se na podzim naplno rozjela nová sezóna a samozřejmě nejen v šachu. Bez zbytečných prostojů a nesmyslných omezení.

Pojďme k vám. Kdy jste se poprvé dostal k šachovnici?

Šachy jsem začal hrát „závodně“ poměrně pozdě, v patnácti letech na Náchodsku, kde jsem byl v letech 1979- 1985 na textilní škole a následně i na vojně. Pak jsem měl dvanáctiletou přestávku a v roce 1997 jsem se k šachu opět vrátil. Od roku 2005 trénuji v DDM Varnsdorf mládež a poslední dobou se jako hráč zúčastňuji turnajů velmi sporadicky. O to víc se podílím se svými kolegyněmi z DDM na pořádání velkých i menších šachových akcí v našem DDM a jako předseda Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje (ŠSLK) se podílím na organizaci vrcholných krajských mládežnických soutěží.

Kdyby chtěl někdo začít hrát šachy, jak byste ho nalákal do vašich řad?

Pokud se v DDM Varnsdorf rozběhnou ještě tento školní rok kroužky, tak každopádně doporučuji kroužek šachu minimálně navštívit a seznámit se s prostředím. Ideální možností je pak účast v příměstském šachovém kempu, který DDM Varnsdorf pořádá v červenci a srpnu. Trvá od pondělí do pátku, je vhodný i pro úplné začátečníky. Trénink pro začátečníky probíhá formou soutěží, kromě šachu se odehrávají turnaje i v jiných deskových hrách a ping pongu. Součástí příměstského šachového kempu je i celodenní výlet do blízkého okolí. Bližší informace jsou na webových a facebookových stránkách DDM Varnsdorf nebo přímo v budově DDM v Otáhalově ulici.