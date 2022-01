Ačkoliv by měl být novinář nestranným profesionálem, mimo svou profesi náklonnost k oblíbeným sportovním týmům neskrývám. A jakožto rodák z Ústí nad Labem a bývalý basketbalista mám blízko i ke Slunetě. Logicky tak v derby nemohu přát Děčínu, během sobotní strhující bitvy jsem se však několikrát přistihl, jak mi kdesi vzadu v hlavě vrtá červíček, kterému bylo v závěru Válečníků líto.

Jen si to představte: V posledním měsíci základní části dokážete jakožto skoro už odepsaný tým téměř nemožné. Prohrajete pouze s Nymburkem, porazíte druhý tým tabulky, třetí, čtvrtý, vybojujete si účast v zápase o všechno. To, co se ještě před šesti týdny zdálo jako utopie je rázem realitou…

V samotném duelu jste nad propastí znovu, ztrácíte téměř 20 bodů, soupeř vás drtí, žene ho plná hala. Přesto vstanete z mrtvých podruhé. Tentokrát za pouhých deset minut. Vedete, a stejná doba vás dělí od završení pohádkové jízdy. To všechno přesto, že den před utkáním přijdete z rodinných důvodů o jednoho z klíčových mužů pod košem. I přes ztrátu pivota Bretta Prahla ale dokázal Děčín díky své tradiční zarputilosti a buldočí vůli Ústí na doskoku přeskákat. Možná i proto si happy end zasloužil, ale nestačilo to…

Pochopitelně, první emocí je radost z postupu Ústí! Před domácími borci je potřeba smeknout, že dokázali udržet nervy a odrazit nápor svého soka. Ale zklamání, sálající z děčínských hráčů i fanoušků, kteří tradičně pomohli vytvořit fantastickou kulisu, vás nemůže nechat chladnými. Poklonit se musíte i soupeři, jehož stíhací jízda, nejen v tomto duelu, brala dech.

Každý, kdo někdy tuhle bitvu o basketbalový sever navštívil, ví, jak speciální atmosféra zde bývá. Elektrizující napětí v hale, které umocňuje rychlost hry zvané basketbal, kde se desetibodový náskok může v mžiku proměnit v desetibodovou ztrátu, vás pohltí. Ale tohle derby zkrátka nabídlo víc. A nemyslím tím jen bitvu o postup, ale i soucit s poraženým rivalem…

Takže Sluneto, Děčíne, díky za skvělý sportovní zážitek! Myslím, že se znovu ukázalo, jak fantastickým představením by byl střet těchto dvou celků v jakékoliv sérii play-off…