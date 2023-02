Nepochopitelné! Za mě skutečně nepochopitelné… Nejen proto, že Česká basketbalová federace doslova ukradla severočeským fanouškům příležitost užít si ještě pikantnější a důležitější derby na palubovce jednoho ze soupeřů, kteří jsou od sebe vzdáleni zhruba 20 kilometrů. Nejen proto, že mohlo konečně v Maroldovce či na Slunetě dojít na „play-off souboj“ Válečníků s Pandami. Ale zejména proto, že se bude hrát ve městě, které se do Final four vůbec neprobojovalo. A co víc, skončilo už v osmifinále, takže tato skutečnost byla už dávno před výběrem pořadatele jasná.

V Děčíně je basketbal jasným sportem číslo jedna. Ústí nad Labem zase ukázalo, že vedení klubu show a podobné akce umí. S tím ostatně musí souhlasit i nejvyšší velení tuzemské košíkové. Vždyť třeba populární All Stars Game, neboli Utkání hvězd, poslala hned čtyřikrát mezi roky 2016 a 2022 do metropole na Labi. Zbylými dvěma hostiteli byly Praha… A? Ano, hádáte správně. Děčín!

VIDEO, FOTO: Vyprodáno! Ústecká ohnivá show a mexická vlna zničily Děčín

Jistě, pokud si pražská hala Královka pomůže výsuvnými tribunami, její kapacita, srovnatelná s ústeckou Slunetou, pak zhruba o tisícovku vzroste, což je za mě snad jediné pozitivum. A ano, do hlavního města to mají i zbylí dva účastníci, tedy Kolín a Brno, podstatně blíž, než na sever Čech. To pro mě osobně ale nejsou pádné důvody. Kdy jindy totiž hrát podobně prestižní akci na severu, než v době, kdy tam jsou oba místní zástupci?

A co na tom, že Ústí nakonec hraje s Brnem a Děčín s Kolínem. Pokud se oba potkají v bitvě o medaili, fanoušci obou táborů si jistě najdou cestu i do Prahy. Bude ale obrovská škoda, že k tomu nedojde na palubovce jednoho ze severočeských klubů. Takové derby by totiž jistě vešlo do dějin.