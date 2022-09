Děčínští futsalisté by ale stejně nemohli postoupit. Důvod? „S klukama bychom tomu ten čas obětovali. Ale problémem by byly finance,“ jasně říká Filip Vait, kapitán týmu Futsal Děčín.

Filipe, nakonec jste skončili na druhém místě. Jste se sezonou spokojeni?

Byla to pro nás premiérová účast v krajské soutěži, nevěděli jsme, co od soupeřů čekat. Před sezonou jsme si za cíl dali střed tabulky. S druhým místem jsme samozřejmě spokojeni.

Ale mohlo to být ještě lepší, na prvního jste nakonec ztratili pouhý bodík….

Bohužel, tohle hodně mrzí. Byl by to krásný úspěch hned v první sezoně krajského přeboru celou soutěž vyhrát. Bohužel jsme doplatili na fakt, že jsme v posledním zápase hráli s kadaňskou rezervou, která byla posilněna o hráče A týmu, kterým v tu dobu skončila divizní soutěž.

Kývli byste v případě vítězství v přeboru na postup do divize?

S klukama jsme se bavili, že v případě úspěchu bychom tomu ten čas byli schopni obětovat. Problémem jsou ale finance. Náklady na divizi jsou mnohonásobně vyšší, než na krajský přebor.

Jak vůbec vznikl nápad hrát krajský přebor v Ústeckém kraji?

S většinou kluků hrajeme futsal v Děčíně za DC United. Povedlo se nám vyhrát okresní přebor. Oslovil nás pan Procházka, který zajišťuje futsal v Děčíně, jestli bychom neměli zájem zkusit si krajský přebor pod záštitou Futsal Děčín. Chvilku jsme se rozmýšleli a pak se rozhodli, že to zkusíme.

Jak na vás zapůsobil krajský přeboru? Měl dobrou úroveň?

Krajský přebor měl v posledním ročníku, alespoň co se týče mého pohledu, skvělou úroveň. Soutěž byla opravdu vyrovnaná a každý mohl porazit každého. Od ostatních týmů, kteří hrají soutěž dlouhodobě, jsme slyšeli, že v poslední sezoně byla kvalita týmů v krajském přeboru nejlepší za poslední roky.

Asi vás hodně mrzí, že domácí zápasy musíte hrát v Libouchci, je to tak?

Ano, máte pravdu. Rádi bychom hráli domácí zápasy někde v Děčíně, věřím, že by se přišlo na tak kvalitní soutěž podívat i dost diváků. Přece jenom v Roudnici, kde byla návštěvnost jednoznačně nejvyšší, chodilo na zápas i 150 diváků.

Když jsme se bavili o financích, kolik vás stále jedna sezona v krajském přeboru?

Celá sezona vyšla zhruba na 40 tisíc korun. Co se týče sponzora, tak bohužel žádného nemáme. Vše financujeme především z vlastních příspěvků. Kdyby se nějaký sponzor našel, určitě bychom se nezlobili. Věřím, že máme firmám co nabídnout. Ať už se jedná o loga na dresech nebo zmínky na sociálních sítích.

Nebyl problém skloubit futsalové zápasy s osobním životem?

Všichni to hrajeme pouze pro radost a nejsme za to placeni. Není možné dát přednost futsalu před prací a dalšími povinnostmi. Myslím si, že široká soupiska byla naší výhodou, jelikož ať jsme byli v sebevětší nouzi, tak vždy bylo kam sáhnout.

Nová sezona krajského přeboru pro vás startuje 4. října, kdy od 19 hodin hostíte v Libouchci Krupku. Jaké jsou vaše ambice?

Určitě bychom chtěli hrát opět někde v horních patrech tabulky a chtěli bychom udržet skvělou partu a náladu v týmu. Největším úspěchem by pro nás bylo sehnání sponzora, který by nás mohl posunout dopředu.

Ještě se vrátíme k názvu Futsal Děčín. Jak vznikl?

Jak už jsem zmínil, tak název klubu nevznikl od nás, pouze jsme dostali nabídku reprezentovat děčínský futsal pod záštitou Futsal Děčín vedeným panem Procházkou.