Po dvou porážkách na půdě Hradce Děčín doma nic nezvrátil. Díky špatnému úvodu ztratil třetí duel poměrem 5:7. Predátoři tak mají po sezóně, přesto nesmutní. Sezóna byla z jejich pohledu povedená. „Na postup do třetí ligy jsme opravdu nemysleli, cílem bylo dostat se do play-up. A to se povedlo,“ přiznal vedoucí FBC DDM Děčín Tomáš Štěpánek.

Série s Hradcem skončila velmi rychle, prohráli jste 0:3 na zápasy. Co celou sérii rozhodlo?

Oba soupeři nabídli v sérii něco svého. My velký důraz v brankovišti, brankáře s formou a taktickou vyspělost. Hradec zase skvělý pohyb, souboje, sebevědomí v akcích jeden na jednoho a zakončení. Pokud máme říct, co rozhodlo. Z naší strany neudržení velmi dobrých vstupů v prvních dvou zápasech v Hradci Králové.

V divizi jste hráli defacto od začátku o stupně vítězů. Jste se sezónou spokojeni?

My ji hodnotíme jako povedenou. Po minulé sezóně tým opustila značná část kluků. Bud z důvodu studia nebo nabídky do první ligy a Superligy. I přesto bylo předsezónním cílem postoupit s nově vznikajícím týmem do play-up. Mezi hlavní cíle pro sezónu patřilo výrazné zapojení mladých hráčů. To se nám povedlo.

Brankář Petr Miško naznačil, že jsou jisté problémy s gólmany v A týmu. Jak to bude pro další sezónu?

Brankářská otázka bude patřit mezi priority. Možností a variant je hodně. Máme možnost využít dva brankáře, kteří budou pro novou sezónu v kategorii juniorů. Další možností jsou dvě nové tváře, se kterými jsme v kontaktu. Zajímavostí je i návrat staronové tváře, která se vrátila ze zahraničí. V neposlední řadě existuje možnost hostování a věřím, že dojde i k návratu brankáře, který letos skončil. Problém vidím v tom, že jsme zvyklý s Petrem na určitou kvalitu v brankovišti. Dobrou zprávou je, že Petr bude na mužské brankoviště dohlížet a své zkušenosti předávat novým tvářím i v nové sezóně.

Co se v sezóně povedlo a co nepovedlo?

Celkem se povedl start do soutěže a již zmíněné zapojení mladých pušek. Před zraněním se skvěle zapojil Lukáš Vlček. Během celé sezóny výkonnostně stoupal Vláda Vrátil a Míša Záruba. To, co se nám nepovedlo, jsou nevyrovnané výkony hlavně v druhé polovině sezóny. Nevedlo se nám udržet kompletně zdravý tým. Během sezóny jsme museli řešit brankářskou otázku. Z Národní ligy jsme byly více namlsaní na větší diváckou návštěvnost. To samozřejmě působí se soupeři, ligou a domácí halou. Našim věrným fanouškům bych však chtěl za celoroční sezónu poděkovat.

Byl tým připraven na to, že by případně mohl postoupit zpátky do třetí ligy?

Na postup do třetí ligy jsme opravdu nemysleli. Cílem bylo play-up, tomu jsme věřili. V nadstavbě se pak neuvěřitelně zvedne kvalita soupeřů, což bylo vidět na sérii s Hradcem.