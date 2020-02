Stolní tenistky SKST Děčín vládnou druhé lize. Ve skupině B přidaly další dvě vítězství a tři kola před koncem mají jistotu, že po základní části skončí na prvním místě.

STOLNÍ TENISTKY DĚČÍNA doma porazily Mladou Boleslav 6:4. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Děčínské Lvice zvládly poslední dva zápasy na domácích stolech. I když jim chyběla zkušená kapitánka Eva Nováková, která dostala volno a odjela na hory. „Holky to bez Evy zvládly velmi dobře. V prvním zápase porazily Brandýs 9:1. Tam to bylo zcela zasloužené. V tom druhém pak přehrály 6:4 Mladou Boleslav. Ta má velmi dobrý tým, to je cenná výhra. Máme jistotu vítězství ve druhé lize, naším cílem je postup do první ligy,“ má jasno trenér Milan Knébl.