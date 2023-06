/VIDEO/ Překvapivě už v květnu proběhl ve šluknovském výběžku tradiční mezinárodní cyklistický závod žen pod názvem Tour de Feminin, který se jede jako Memoriál Šárky Víchové‑Peškovév a Jiřího Vícha mladšího. Letošní 34. ročník přišel po jednoleté pauze.

Letošní ročník Tour de Feminin vyhrála ukrajinka Olha Kulinič. | Video: Iwany Armastaja

Celkovou vítězkou se stala ukrajinská závodnice Olha Kulinič. S odstupem 11 vteřin si pro druhé místo dojela Dominika Wlodarczyk z Polska, bronz pak vybojovala česká závodnice Eliška Kvasničková (MIX Brilon – Sportraces). Závod nabídl čtyři etapy, centrem dění byla tradičně Krásná Lípa, etapy ale startovaly i v Rumburku a Varnsdorfu.

„Od té doby, co je Tour de Feminin opravdu světovým závodem, nebyl nikdy pro české barvy tak úspěšný,“ zdůraznil Jan Novota, jeden z hlavních organizátorů celého závodu.

Honzo, jak hodnotíte letošní ročník Tour de Feminin?

Po sportovní stránce velmi povedený. Přijelo 25 týmů, z toho jedenáct kontinentálních. To tady nikdy předtím nebylo a většina z nich byla příjemně překvapena vysokou úrovni organizace. Od některých už máme přihlášky na příští rok! A delegovaný UCI komisař, který přiletěl na víkend z USA, ohodnotil závod komplet zeleně. To znamená top hodnocení. Takže v tomto ohledu velká spokojenost.

Celkovou vítězkou se stala Olha Kulinič z Ukrajiny. V této době dost symbolické, viďte?

Olhu ve druhé etapě trochu podcenila favoritka závodu, polská závodnice Wlodarczyk, kdy ji nechala odjet v úniku a těch par desítek vteřin už za cely víkend nestihla stáhnout zpět. Ačkoliv vyhrála dvě etapy a posbírala spoustu bonifikaci na prémiích. Olha byla tichá, nenápadná a velká bojovnice, která byla přesně tam, kde měla být. A zaslouženě vyhrála celý závod, byť jen o pár sekund. To, ze pochází z Ukrajiny, je vzhledem k současnému dění symbolické. Každý ji vítězství přál.

Letošní ročník byl ale úspěšný i pro české barvy, že?

Od té doby, co je Tour de Feminin opravdu světovým závodem, nebyl nikdy pro české barvy tak úspěšný. Hned ve třech etapách byly české barvy na pódiu a v celkovém pořadí byla Eliška Kvasničková třetí a Julia Kopecká čtvrtá. To je v dané konkurenci opravdu úžasné. Věřte mi, že o těchto osmnáctiletých děvčatech ještě hodně uslyšíte.

Co se týče organizační stránky, tak všechno klapalo?

Organizace UCI závodu je vždy velmi náročná. Spoustu pravidel, které musí organizátor dodržet a zajistit. Organizační výbor je ale velmi zkušený a se všemi nástrahami si dokázal operativně poradit. I tady panuje velká spokojenost.

Projevil se na závodu fakt, že se minulý rok vůbec nekonal?

Nikterak výjimečně. Možná jsme se více těšili (smích).

Zaznamenal jste nějaké změny oproti minulosti?

Zvýšené množství nespokojených řidičů, které Tour obtěžuje, protože je na jejich cestách zdržuje. Těch telefonátu a mailu bylo letos mnohem víc.

Prozradíte, jak jste si poradili s nezbytným rozpočtem?

Letos se za Tour opravdu pevně postavil Ústecký kraj, města a obce! Bez nich Tour nikdy nemůže proběhnout, protože financí z privátní sféry ubývá.

Jistě se vám honí hlavou i další ročník. Přemýšlíte nad novinkami?

Hodně se mluvilo o tom, ze závod s takovou úrovni organizace má byt už dávno zařazen o kategorii výš, což nás opravdu těší. To by znamenalo zájem opravdu těch největších TOP týmů z úrovně World Tour a přilákalo mnoho významných médií. Problém je ale samozřejmě v potřebě navýšení rozpočtu o dalších zhruba čtyřicet procent. To je v naši ekonomické situaci zatím utopie.

Jaké byly ohlasy na Tour od jednotlivých závodnic, diváků nebo starostů?

Jak jsem již zmiňoval, všichni zaujatí jsou nadšeni ze skvělého závodu. Favorizovaný polský tým Mat Atom Development Wroclaw označil Feminin za nejlepší závod, který letos jel. A to už od března objeli patnáct závodů po cele Evropě. Starostové nás drží nad vodou s financemi, a tal= s technickou a personální pomoci. Takže k úplné spokojenosti zbývá jen ještě větší zájem té nezaujaté veřejnosti, která by se přišla proste jen tak podívat na něco zajímavého. Tohle v ČR můžou vidět už jen jednou a to až v Beskydech.