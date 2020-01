A za necelý měsíc oslaví rok své existence oddíl MMA Fighting Karatedó Steklý. Aktivním trenérem je Jan Tesárek, který má na tento sport jasný názor. „Nejsme banda trestanců, jsme sportovní oddíl kam chodí studentky, manažeři nebo stavbyvedoucí,“ řekl.

Můžete prozradit, jak vůbec vznikl váš oddíl?

První nápad na vznik klubu vyvstal v listopadu 2018, když jsem sháněl tatami, na kterém bych mohl s kamarády jednou za čas potrénovat. Potkali jsme se s panem Steklým, který mi nabídl skvělé prostory a podmínky v Karatedó Steklý a společně jsme začali rovnou s veřejnými tréninky MMA. Následně jsme vyřešili formality, spustili kampaň na facebooku a 14. února 2019 se konal první trénink. Postupně přibyli další trenéři a s tím i další disciplíny – thajský box, wrestling a taebo.

Kolik máte aktuálně členů a jak jste je do klubu nabalovali?

Oddíl bojových sportů MMA Fighting club Děčín pod Karatedó Steklý má nyní na sedmdesát členů. Pořádáme náborové akce. Jedna z nich byla při otevření, na jaře jsme měli otevřený trénink pouze pro dívky, v září nábor jak do MMA, tak thaiboxu a dětského oddílu, kde bychom si rádi vychovali budoucí zápasníky i pro MMA. Členy přijímáme celoročně do všech disciplín, které provozujeme.

Jak vůbec vypadá takový trénink ve vašem klubu?

Tréninky obecně vždy začínají rozcvičkou a protažením. Dále cvičení na rozvoj rychlosti, obratnosti. Nácvik jednotlivých technik, ať už v postoji, nebo na zemi. Trénink na boxovacích pytlích, úderových aparátech a lapách. Sparing, neboli tréninkový boj, kdy se probrané techniky snaží svěřenci kombinovat a aplikovat mezi sebou. Tréninky se zaměřují na určitou oblast, postoj, zem, kondice, síla. Individuální tréninky pak stavíme na míru konkrétnímu klientovi.

Kolik akcí už máte za sebou?

Máme za sebou tři galavečery. V Jablonci to byla Noc Slovanských bojovníků, ve Slaném TCB Fight night 5 a Noc válečníků na Kladně. Dále pak mistrovství republiky v kickboxu a jsme aktivním účastníkem MMA ligy.

Chystáte se vy sami něco pořádat? Třeba i v Děčíně?

Rádi bychom v budoucnu, odhadem v roce 2021, 2022. Plán už v hlavě máme, ale zatím se soustředíme hlavně na kvalitní přípravu zápasníků.

MMA se teď těší velké pozornosti sportovní veřejnosti. Kdybyste chtěl někoho nalákat do vašeho klubu, co byste mu řekl?

Přijďte si k nám několik tréninků vyzkoušet. Bojové sporty rozvíjí celé tělo, nemusíte se bát, že vás tu bude někdo bezhlavě bít, pokud se stydíte před ostatními domluvte si soukromou lekci. Pokud vás neláká boj, přijďte na tae-bo, kde se aerobní formou cvičí techniky z bojových umění. Nejsme banda trestanců, jsme sportovní oddíl kam chodí studentky, manažeři, stavbyvedoucí, zdravotní sestra, svářeč, matka na rodičovské, hasiči, policist a spousta dalších fajn lidí.

Existují také názory, že MMA je brutální a nemá to se sportem nic společného. Co vy na to?

(Smích) MMA je sportovní disciplína s přísnými pravidly, která tu jsou především pro ochranu zdraví zápasníků. My do klece nastupujeme s vědomím, že jdeme bojovat, jsme na to připraveni a ustrojeni. Po zápase si podáme ruce a ještě si v šatně pokecáme. To není, jako když vás protihráč sekne hokejkou do obličeje, protože mu ujíždíte s pukem.

Jste spokojený se zázemím, které máte v Děčíně?

Trénujeme téměř každý den v KS Centru v Děčíně. Tělocvičny tu máme tři. Ta pro bojové sporty je vybavená pro trénink multifunkčním ringem, boxovacími pytli, wallpady, lapy, hrazdy, expandéry, švihadly a nechybí ani kompletní klubové fitness. V KS Centru se také v dalších prostorách nachází tělocvična pro bojová umění karate a taj-či, dále pak zrcadlový sál pro skupinové lekce tae-bo, aerobicu, tance a dalších sportovních, ale i společenských aktivit pro děčínské obyvatele.