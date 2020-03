Odchovanec děčínského stolního tenisu Tomáš Polanský se zaskvěl na republikovém šampionátu, který se konal v Plzni. Jednadvacetiletý rodák z Benešova nad Ploučnicí společně s Pavlem Širučkem obhájil vítězství ve čtyřhře, ve dvouhře pak svého parťáka ve finálovém duelu porazil a radoval se z premiérového individuálního titulu. V minulém roce skončil na třetím místě.

BRAVO. Tomáš Polanský vybojoval v Plzni hned dva české tituly. | Foto: Martin Skála

„Ve čtyřhře to byla určitě lehčí cesta, než ve dvouhře. Tam jsme měli s Pavlem těžký zápas jen ve finále, zatímco ve dvouhře to byly těžké zápasy už od začátku. Řekl bych, že nejtěžší zápas pro mě byl ve čtvrtfinále s Davidem Reitspiesem, ten mi herně vůbec nevyhovuje. Nakonec jsem vyhrál 4:3 a 11:9 v posledním setu. Samozřejmě pak to byly také nesmírně těžké zápasy, ale tenhle byl z mého pohledu nejnáročnější,“ přiznal hráč německého 1.FC Saarbrücken-TT.