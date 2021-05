Ta se postavila na start čtyřkolek v kategorii Quad 2x4. Na startu tohoto závodu stálo 43 závodníků napříč kategoriemi. Vítězem Quad 2x4 se stal Evaldas Bujanauskas, který dokázal zvítězit s náskokem 21 sekund. Druhý skončil Alvis Graundinš a třetí Miroslav Wojnowski.

Olga "Ollie" Roučková, jako jediná žena v závodním poli, dojela na osmém místě. „Mám za sebou první vložený podnik mistrovství Evropy v Litvě. Vzhledem ke covidové situaci byl tenhle závod nejlepším řešením a zároveň skvělým tréninkem na Rallye. Trať pro mě byla nová, a tak jsme si jí celou prošli den předem. Byl to takový malý comeback do minulosti, kdy jsem jezdila Cross Country každý víkend, a tratě si pečlivě načítala pěkně pěšmo. Už jsem zapomněla na to, jak mě to bavilo. A taky jak Cross Country bolí. První kolo závodu nebylo ideální, musela jsem dotahovat ze zadních pozic. Bylo to těžký, zvířený prach od kol čtyřkolek udělal stěnu, ve které jsem neviděla na metr před sebe. To se mi stalo osudným v závěru závodu, kdy jsem si nešťastně škrtla o jiného závodníka a ztratila stopu. Vyproštění čtyřkolky mě stálo hodně minut. Nakonec jsem byla v cíli osmá ve své kategorii – Quad 2x4 Europe,“ popisuje závod Roučková.

Po návratu do Česka se hned zapojí do pracovního procesu. Následující dva víkendy jí čekají OCR překážkové extrémní závody Excalibur Race Mladé Buky a Gladiator Race OCR LIGA III v Hradci Králové a plánování dalších závodů na Rally. Paralelně pokračuje stavba dakarského speciálu.

Autor: Iva Roháčková