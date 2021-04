Na Městském stadionu v Děčíně tak kopali do míče malí fotbalisté, na hokejbalovém hřišti u zimního stadionu trénovali mladí hokejisté. Basketbaloví Válečnícia Válečnice využívali venkovních prostor – třeba venkovní posilovny u vrcholu Kvádrberk. Všichni dodržují přísná pravidla – na sportovištích mohlo být šest dvoučlenných skupinek po desetimetrových rozestupech.

„Tréninkovou činnost zahájilo všech dvanáct družstev Junioru a fotbalové akademie. V souladu s nařízením trénují jednotlivé celky v počtu dvanácti hráčů rozdělených na dvojice na Městském stadionu. Vypracovaný časový rozpis je postaven tak, aby se jednotlivé družstva nepotkávala a nedošlo ke kontaktu. Hráči chodí na tréninky oblečeni, maximálně se přezouvají na tribuně. V tomto týdnu se bude trénovat na Máchovce a Řezníkách. Přejdeme na plný tréninkový cyklus,“ prozradil Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

Obavy, že by děti přestali se sportem? U děčínského fotbalové klubu se nenaplnily. „Hráči jsou natěšení a docházka je téměř stoprocentní. Velice nelibě jsme nesli vládní přístup ke sportování na venkovních sportovištích. Fotbal má výhodu ve velikosti sportoviště . Fotbalové hřiště má rozlohu přes 6000 m². Při snaze dodržovat určité podmínky představuje dvacet hráčů na ploše minimální nebezpečí přenosu nákazy,“ zdůraznil.

Fotbalová asociace má přes 300 tisíc členů, všichni museli sedět doma a dodržovat někdy nelogické a necitlivé nařízení vlády. „Nemluvíme o soutěžení, ale o pohybu dětí, které od října sedí doma. Celou situaci chápeme a máme maximální zájem o zdraví našich hráčů. Zdravotní dopad z důvodu absence pohybu a styku s kamarády je však evidentní. Věříme, že se situace bude dále zlepšovat a budeme moci ve sportování pokračovat,“ doufá Tyl.

Umělý trávník na stadionu u nádraží by mohly využívat i ostatní sportovní kluby. Co pro to udělat? „Rozhodli jsme se, že pokud se nařízení dále neuvolní, nabídneme bezplatně hřiště na Městském stadionu pro jakékoliv organizované skupiny, které budou dodržovat současné nařízené pravidla. Stačí se jen ozvat,“ dodal na závěr.

Led na zimním stadionu není, přesto mladí hokejisté trénuji. Využívají nedaleké hokejbalové hřiště. „Tréninky probíhají ve venkovním prostředí na přilehlém sportovišti u zimního stadionu. Díky jeho ploše jsme schopni zařadit do tréninku až třicet sportovců při dodržení opatření. Koncepce je trochu složitější na přípravu a promyšlení jeho průběhu, ale beru to jako první krok k restartu sportu. Věřím, že restart proběhne stejně rychle jako u zařízení se znakem jablka a ne jako u staré 386,“ zasmál se Ondřej Michálek, šéftrenér mládeže HC Děčín.

Děčínská basketbalová mládež zatím nemohla využívat školní hřiště, děti jste mohli potkat třeba u venkovní posilovny. „ Přes zmatečné informace od vlády se podařilo hned v prvním možném týdnu obnovit tréninky většiny našich týmů. Komplikací byla i nejasná informace ohledně venkovních sportovišť – ta už ale mohou být od tohoto týdne po zprávě z MŠMT otevřená. Omezení lze sice v trénincích dodržet, ale vyhovují spíše starším dětem. Přípravky si přeci jen potřebují více hrát. Trenéři jsou schopni udržet limity v tréninku, zbylý volný čas dětí probíhá živelně. Moc se těšíme, až se tréninky i život v Česku se vrátí k normálu. Radost ze setkání a pohybu je vidět na všech tvářích ,“ uzavřel vše Robert Landa, šéftrenér mládeže BK ARMEX Děčín.