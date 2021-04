Sportovní kluby z Děčínska jsou připravené trénovat, dětem už online tréninky nestačí. Ovšem předsedům, trenérům a sportovcům chybí základní informace. V poslední době navíc nekomunikuje Národní sportovní agentura. Jaké jsou názory na současnou situaci?

Robert Landa, šéftrenér BK ARMEX Děčín: „Víme jen to, co se objeví na sociálních sítích. V tomto ohledu dobře fungovala Národní sportovní agentura, která vždy dávala praktickou a čitelnou zprávu. Teď jsem nic podobného nezachytil. Už jsem mluvil s trenérskými kolegy, jsme připraveni fungovat. Počítáme s tím, že může být 20 lidí venku a 10 uvnitř. Ovšem nikdo neví, za jakých podmínek. Jestli můžeme trénovat pohromadě, nebo po dvou, nebo v rouškách. Starý PES neplatí, nový ještě nefunguje. Dalším neštěstím je střídání ministrů a hlavní hygieničky. To se moc neposouváme. Komplikací je také situace v našem okrese, ta nám to může všechno ještě posunout. Zatím jsme připraveni, že od pondělí budeme trénovat.“

Ondřej Michálek, šéftrenér mládeže HC Děčín: „Ohledně sportu jsem žádné informace nečerpal. Primárně působím ve školství, máme toho teď nad hlavu. Ale zaslechl jsem, že by od pondělí mohlo venku trénovat 20 lidí a uvnitř 10. Otázkou je, zda to bude po skupinkách, nebo individuálně. Čekáme, až budeme moct oficiálně a beztrestně sportovat. Pokud to bude možné jenom venku, nebudeme váhat a půjdeme ven. Ta pauza už je strašně dlouhá. Horší je, že děčínský okres nemá dobrá čísla a my stále nevíme, jak to u nás bude. Ve škole se už dva dny připravujeme na něco, co se třeba ani nestane. Je to taková džungle.“

Martin Hamada, šéftrenér mládeže FK Varnsdorf: „Moc toho nevíme, maximálně to, co je ve zprávách. V tomto ohledu se liší právní výklady. Dvacet osob by se mohlo setkávat, ale v organizovaném sportu by to nešlo? Pak to jde proti sobě. Zkrátka čekám, zda se dnes, nebo v pondělí nějak vyjádří NSA nebo ČUS. My jme v klubu připraveni trénovat, stačí, abychom dostali povel. Všichni trenéři jsou připraveni, třeba i na malé skupinky. Kdyby to bylo dvacet dětí, bylo by to příjemné. Celková situace okolo rozvolňování tak nějak koresponduje s průběhem celé pandemie. Naší vládě nezávidím, některá opatření jsou ale podivná. Třeba v Německu organizovaná mládež sportuje, je to dobré ze zdravotního hlediska. Můj názor na tohle všechno je rozporuplný. Nejhorší je, že stále nevíme, na čem jsme. Co se týče dohrání sezony, není to pro mě prioritou. Hlavní je, aby se děti dostaly ven a mohly sportovat. Pokud nám budou povolené přátelské zápasy, nebo i mistrovské, bylo by to skvělé. Ale nechci předbíhat.“

Tomáš Štěpánek, vedoucí a trenér DDM SANEXCZ Děčín: „My jsme připraveni na všechno (smích). Teď vážně, děti už musí sportovat. Držíme je při online trénincích, ale ta křivka padá, je to moc dlouhé. V případě rozvolnění jsme se domluvili s hokejovým klubem, že budeme využívat hokejbalové hřiště. Budeme rádi za venkovní trénink v jakémkoliv počtu. Záležet bude na počasí. Ve všem vidím zájmy farmaceutických firem, je to teď hlavně byznys. Podivné je, že v poslední době s námi nekomunikuje Národní sportovní agentura.“

Milan Veselý, vedoucí a trenér klubu karate Sport Relax Děčín: „Stále trénujeme venku, chodí mi tam zhruba dvacet dětí. Co se týče nového ministra…Blatný je neposlouchal, tak se ho zbavili. Nový ministr je podržtaška, bývalý komouš. Nechci být sprostý. Ať jde Zeman a Babiš k čertu. Tím se nechci zastávat Blatného, to bylo prašť jako uhoď.“