Děčín byl v zápase viditelně o třídu lepší. Svého soupeře přehrávali téměř v každé situaci a po první třetině vedli již 3:0. Druhá třetina byla pro Killers asi jednou z nejhorších v historii klubu. Své o tom ví i útočník Litoměřic Marek Brabec. „Byli jsme všude pozdě a neměli jsme šanci. Dva měsíce jsme nic nedělali a teď máme hrát zápasy. Bohužel nám to dnes nešlo,“ štval ho výkon po dlouhé pauze zaviněné další vlnou koronaviru.

Po dvou patnáctiminutovkách bylo prakticky rozhodnuto, na světelné tabuli svítilo hrozivých 0:9. „Určitě jsme nechtěli dostat tolik gólů, ale prostě se to stalo. Chyběl nám pohyb, komunikace, souhra,“ vypočítal celou řadu nedostatků zklamaný Brabec.

Ten musel spolu se svými spoluhráči přetrpět ještě dalších pět branek v závěrečném dějství, skóre se nakonec zastavilo až na 1:14. „Dostat čtrnáct branek se prostě nemůže stát, je to ostuda. Můžeme být rádi, že jsme nedostali dvacet gólů,“ byl domácí hokejbalista právem nasupený.

Druhá liga by měla pokračovat dalším kolem ještě o předvánočním víkendu, kvůli opětovnému zpřísňování pravidel ohledně koronaviru ale v tuto chvíli nikdo neví, co bude dál. „Těžko říct jestli se liga dohraje. My chceme hrát co nejvýš to půjde, ale není lehké se připravovat na něco, co možná brzo skončí. Během pauzy nikdo z nás netrénoval a čekali jsme, že začneme až na jaře. Takto narychlo to bylo opravdu těžké. Zápasy vyhrávají kluci co jsou hodně sehraní,“ shrnul současný stav a naděje litoměřického hokejbalu Brabec.

Killers po porážce klesli na šestou příčku skupiny Sever, druholigová tabulka je však výrazně zkreslena řadou odložených duelů kvůli koronaviru.

SPOLUAUTOR: JAKUB VÍTEK

Hokejbal, 2. liga - Čechy sever:

Killers Litoměřice - Bazzy Děčín 1:14 (0:3, 0:6, 1:5)

Branky: Chvojka - Drnec, Hůja a Pilař 3, Villkus 2, Uhlíř, Polák, Rubeš 1

Rozhodčí: Joudal, Loskot. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0. Hráno bez diváků.