Děčínský klub TJ Kajaka aktuálně prochází výraznou generační obměnou a tyto závody byly zřejmě na dlouho posledními v děčínském dresu pro Adélu Házovou a Vláďu Cermana, kteří se na konci prázdnin přesouvají do Sportovního centra ministerstva školství, kde by měli v profesionálních podmínkách zkusit posunout svoji sportovní kariéru zase o kousek dál mezi dospělou elitu. Oba se v Račicích rozloučili mistrovskými medailemi, když Adéla dosáhla na tři stříbrné medaile ze závodů žen jak v singlu, tak v deblu i čtyřkajaku a z nejrychlejšího závodu mužských čtyřkajaků si veze stříbro také Vláďa.

V kategoriích juniorů a dorostu naši závodníci zatím nejsou schopni navázat na úspěchy svých starších kolegů a tak naši čest zachraňoval jen Jindra Florián stříbrem ze čtyřkajaku a dvěma cennými finálovými starty na singlech ve 200m sprintu a na kilometru.

Do budoucích let se jeví nadějně žákovská skupina, kde sice letos žádná medaile necinkla, ale do finále se dokáže již pravidelně prosazovat Matěj Tonder téměř při každém svém startu. Také Vojta Kofroň, Vojta Kopecký, Karolína Válková a Ester Křížová dokážou zajet pěkné výsledky a občas se prokousat mezi finálovou devítku.

Mezi nejmladšími benjamínky si v počátku své kariéry dokázali dojet pro cenné medaile Nykyta Poddubnyi, Sebastián Sýkora, Rozálie Bromová, Vendula Pavlišová a Karolína Kofroňová.

Na opačné straně věkového spektra pak ve veteránských kategoriích přidala Lenka Hrochová jediná dvě děčínská zlata a Jan Obermann sprinterské stříbro.

Přehled výsledků:

1. místo K1 vet 500m Lenka Hrochová

K1 vet 200m Lenka Hrochová

2. místo K1 vet 200m Jan Obermann

K2 bky 500m Rozálie Bromová – Vendula Pavlišová

K1 ž 1km Adéla Házová

K2 ž 1km Adéla Házová – Gabriela Hermely

K1 bky 500m Karolína Kofroňová

K4 ž 500m Viktorie Telská – Adéla Házová – Michaela Reichová – Gabriela Hermely

K4 dci 500m Ondřej Hirsch – Jindřich Florián – Albert Šimek – Pavel Kapoun

K4 m 500m Patrik Podraský – Vladimír Cerman – Lukáš Novotný – Jan Macháček



3. místo K2 bci 500m Nykyta Poddubnyi – Sebastián Sýkora

K1 bci 500m Nykyta Poddubnyi

K1 bky 500m Rozálie Bromová



4. místo K2ž 500m A.Házová – G.Hermely

K1 bky 500m M.Šteflová

K2 ž 200m A.Házová – G.Hermely



5. místo K4 žci 500m M.Tonder – V.Kopecký – V.Kofroň – C.Živný

K1 dci 1km J.Florián

K2 bky 500m K.Kofroňová – M.Šteflová

K1 bci 500m J.Slánský



6. místo K1 bky 1km K.Kofroňová

K1 ž 200m A.Házová

K2 bci 500m M.Florián – F.Málek

K1 m 1km V.Cerman

K1 bky 500m V.Pavlišová

K1 bci 500m J.Musil

K2 dci 1km J.Florián – A.Šimek

K2 žci 500m C.Živný – V.Kofroň

TOMÁŠ CHARVÁT