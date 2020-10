„Jsme rádi za výhru, ale hodnocení bude všelijaké,“ kroutil hlavou děčínský kouč Petr Miško. Jeho svěřenci ve 34. minutě prohrávali 0:4. „Dělali jsme velké chyby a soupeř nás trestal. Zachránily nás přesilové hry,“ přiznal.

Děčín využil hned tři za sebou a dostal se na dostřel jediné branky. Pak pokračoval v ďábelském tempu, během tří minut přišly další tři branky a bylo hotovo.

„Zase nám utekl začátek, ani nevím proč. Je pravda, že Slavia hrála hodně vytaženě, tedy jinak, než naši dosavadní soupeři. Po první brance bylo vidět, jak klukům začali svítit očička. Ten obrat je fajn, není to poprvé, co jsme takhle tekli a otočili to. Celkově musím říct, že jsme měli více štěstí, než rozumu. Musíme si u videa rozebrat všechny chyby a poučit se,“ dodal na závěr Petr Miško.

DDM SANEXCZ Děčín - Slavia Praha 6:5 (0:1, 2:3, 4:1)

Branky: Vybíral 2, Matza 2, Vrátil, Herzina - Otáhal 2, Horyna, Hieu Nguyen Chi, Šafář.

Děčín: Hrabě - Vrátil, Fišer, Zeman, Matza, Dašek, Poloprutský, Vlček, Martinec, Herzina, Vybíral, Vlček, Vážný, Fidler.