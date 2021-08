„Dymník je přímo rájem pro tento úžasně se rozvíjející sport. Podle nás máme největší a možná nejhezčí hřiště na světě. O rok odložené mistrovství světa kvůli pandemii koronaviru se odehrálo v nádherné atmosféře za účasti 268 hráček a hráčů z celkem dvanácti zemí. Mezi muži se o titul mistra světa utkalo 231 hráčů a o dívčí trůn 33 žen. Ve dvojicích se hrálo o titul mezi 108 dvojicemi mužů, ženy bojovaly celkem v deseti párech,“ uvedl Roman Fišer, provozní a člen pořadatelského týmu.

„Fotbalgolf udělal od světového šampionátu v roce 2015, které bylo také na Dymníku, obrovský výkonnostní posun. Trénink, pravidelná mistrovství jednotlivých zemí, světový žebříček jako veliká motivace posunul hráčky a hráče k velikému výkonnostnímu pokroku. Do závěrečných bojů by se vítězové z roku 2015 skoro nedostali. Rozhodovala každá jamka, o titul mistra světa se hrálo opravdu až do poslední jamky. Šampionát se vydařil, byly to krásné tři dny v nádherném areálu Fotbalparku Dymník,“ dodal Fišer.

MS ve fotbalgolfu, muži: 1. M. Hansen (Dánsko) - 38, 2. T. Toth (Česko) - 37, 3. R. Hansen (Dánsko) - 35, 4. W. Ingermann (Německo) - 35, 5. L. J. Larsen (Dánsko) - 35, 5. J. Šnídl - 35, 7. M. Cvrček (Češko) - 34, 8. N. Krag (Dánsko) - 33, 9. M. Havelt (Německo) - 32, 10. W. Busch (Německo) - 30.



Ženy: 1. L. Rolli -6, 2. A. Weidenegger - 4, 3. M. Kober 1 (všechny Německo), 4. T. Kristiansen (Dánsko) 5, 5. A. Storsveen (Norsko) 7, 6. S. Beiser (Německo) 9, 7. T. Bačová (Česko) 11, 7. S. Mayer (Německo) 11, 9. P. Nordgren (Švédsko) 12, 9. M. Reinová (Česko) 12, 11. L. Čermáková (Slovensko) 20.