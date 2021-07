V Berouně se konal galavečer Fight night. Děčínský klub poslal do akce dva borce, v obou případech slavili vítězství. „Jiří Špánik vyhrál nad Jaroslavem Hodouskem ze Slavia Gym Praha v prvním kole díky tvrdým úderům na zemi. Miroslav Záruba pak vyhrál nad Janem Křížkem škrcením ve druhém kole,“ řekl Jan Tesárek, vedoucí MMA Fighting club Děčín.

V hlavním městě se pak konal turnaj International MMA Praha. V kategorii muži do 84 kg Jiří Špáník postoupil do sefiminále, když ve čtvrtfinále porazil ve třetím kole Jana Mudranince (SKS Kladno) ve třetím kole pákou na ruku. „Jirka pak nestačil na Adama Dvořáčka, kterému podlehl v 1. kole. Nutno podotknout, že Jirka si ve čtvrtfinále poranil žebra, soupeř toho využil,“ podotkl Tesárek.

Dařilo se těm nejmladším děčínským závodníkům. V kategorii chlapci do 14 let (do 57 kg) se Jakub Košík radoval z celkového prvenství. V semifinále si poradil s Maximem Fučíkem (Reiders MMA), ve finále pak vyzrál na jeho oddílového kolegu Richarda Týnského. V kategorii chlapci do 16 let (do 62 kg) prohrál Adam Rezek na body s Františkem Žaludem (Gorila MMA Club).