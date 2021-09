Mezi nejúspěšnější borce PK Děčín v nejmladších kategoriích patřil Tomáš Čermák, který jako nejmladší účastník závodů (9 let) vybojoval stupně vítězů. Nejvíce úspěchů pro domácí oddíl posbírali tito plavci – Simona Poláková ročník 2011, Petr Šolín a Barbora Silná ročník narození 2010, Alžběta Blažková a Anežka Žáčková ročník narození 2009 a Nina Červinková a Marta Netušilová ročník 2008.

Plavecký klub Děčín, který akci pořádal, do klání přihlásil 24 svěřenců a bylo se opravdu na co koukat, což potvrdil i pozvaný náměstek primátora Martin Pošta. Vyvrcholením byly finálové závody na 100 m polohově a 50 m volným způsobem, které proběhly v úvodu odpoledního programu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.