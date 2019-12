„Petr Hrdlička v thajském boxu a Ondřej Frost v K1 si odbyli svou premiéru v ringu. I přes porážku oba předvedli kvalitní zápasy. Jiří Špánik nastoupil ke svému druhému zápasu v MMA. Na začátku třetího kola svého soupeře citelně zasáhl údery v postoji a následně ukončil duel škrcením na zemi. Jirka si tak stále drží svou neporazitelnost,“ prozradil trenér MMA Fighting clubu Karatedó Steklý Děčín Jan Tesárek.

Ten nakonec musel nastoupit také do ringu, jelikož se těsně před galavačerem zranil děčínský bijec Miroslav Záruba. „V rámci thajského boxu to byl poměrně vyrovnaný zápas. Ale podle bodových rozhodčích to nakonec na domácího borce nestačilo,“ dodal na závěr Tesárek.