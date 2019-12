„Mohli bychom mít v oddíle ještě více dětí, ale limituje nás bazén. Potřebovali bychom ještě jeden,“ říká trenér PK Děčín Jan Mareš, který oddíl vede společně s Petrem Roučkem.

ZÁVODY MĚLY PROGRES

Děčínský plavecký klub uspořádal třetí ročník Děčínských sprintů. A závody se opět posunuly kupředu. „Mělo to progres, zase je to na vyšším levelu. Přihlásilo se 300 dětí, přijali jsme 254 dětí z dvaceti plaveckých klubů. Více se prostě nevešlo. To je obrovská konkurence. Přitom před třemi lety to byly defacto „pouťové“ závody. Teď tu máme plavce z Prahy, nebo Karlových Varů. Šlo nám hlavně o kvalitu, chtěli jsme tady mít ty nejlepší,“ zdůraznil Mareš.

Děčínští zástupci se rozhodně neztratili, z domácího bazénu dohromady vylovili hned 34 cenných kovů sedm zlatých, šestnáct stříbrných a jedenáct bronzových. „Jsme spokojení, měli jsme v akci opravdu hodně dětí. Padalo tam hodně osobních rekordů, bylo to dobré,“ pousmál se.

Hlavní vrchol sezóny ale pro děčínský klub teprve přijde. Na přelomu listopadu a prosince se totiž koná „zimní“ Mistrovství České republiky. A Děčín nemá rozhodně malé ambice. „Bude se závodit ve dvou kategoriích. Za ročník 2008 půjdou do akce Sára Zounková, Miroslav Strnad, Veronika Picková a Nina Červinková. Větší ambice vkládáme do ročníku 2009. Tam budou o medaile bojovat Alžběta Blažková, Jáchym Jiruš, Anežka Žáčková, Zuzana Mališová a Amálie Hašková. Existují statistiky, kde můžete porovnat časy jednotlivých závodníků. Podle toho máme jasno, že můžeme myslet na medaile,“ prozradil Mareš.

Ročník 2008 bude závodit 30. listopadu v Praze Radlicích. Mladší „dvadevítky“ čeká dvoudenní závody 30. listopadu až 1. prosince se bude bojovat v Mladé Boleslavi.

Letos se podařilo Alžbětě Blažkové vyhrát „letní“ mistrovství republiky na 100 metrů prsa. Navíc v rekordním čase. Na té samé distanci vybojoval Miroslav Strnad třetí místo. Výborná je také na motýlku Sára Zounková. „Mezi favoritky na medaile budou určitě patřit také Zuzka Mališová a Anežka Žáčková,“ podotkl.

Plavecký klub v Děčíně roste A pořádně. „Když jsme začínali, bylo tady 25 dětí. Aktuálně jich máme 125. Mohli bychom mít více, ale bazén není nafukovací. Navíc musíte bojovat o termíny. Bavíme se o určitém řešení. Město to také řeší, je to ale finačně hodně náročné,“ vysvětlil plavecký trenér.

CHVÁLA OD KONKURENCE

Na krajské úrovni patří děčínští plavci k tomu nejlepšímu, co může Ústecký kraj nabídnout. „Sbíráme medaile. Kolegové z Ústí nad Labem, nebo Chomutova nás chválí. A to hodně potěší. Máme skvělá umístění ve všech kategoriích, které u nás trénujeme. Máme větší základnu, než oddíly ve Varnsdorfu a Rumburku, se kterými máme dobré vztahy. Když porovnáme statistiku počtu dětí a získaných medailích na krajské úrovni, tak jsme na tom skutečně dobře,“ vysvětluje Mareš, který kdysi dobře hrával vodní pólo.