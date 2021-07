„Za mě je tato akce unikátní. Co do velikosti v Děčíně druhou takovou určitě nenajdete,“ má jasno Tomáš Štěpánek, šéf florbalového klubu v Děčíně a jeden z organizátorů DC OPEN.

Tomáši, uspořádání tak velké akce muselo zabrat hodně času. Bylo to těžké?

Za mě je tato akce v Děčíně unikátní. Druhou takovou v Děčíně co do velikosti, počtu dnů a počtu zúčastněných hráčů prostě nenajdete. Celkem jsme za 9 dní měli 12 akcí, kde se představilo přes 900 hráčů, 80 týmů a sehrálo se skoro 200 zápasů. DC OPEN chceme nabízet jako komplexní produkt, který nabízí vyžití pro rekreační, výkonnostní, mládežnický, mužský, školní a klubový florbal. Uspořádání takové akce potřebuje čas, hodně ladění a telefonování. Navíc pro nás byla air verze pod širým nebem úplnou novinkou. Museli jsme řešit věci, které normálně v hale řešit nemusíme. Pokud bych se měl bavit v časovém měřítku, je potřeba se akci před startem věnovat intenzivněji 6 až 7 týdnu, což s letošními opatřeními nebylo nikterak čitelné a jednoduché.

Zvládli jste těch devět dní bez potíží? Nebo tam vznikla nějaká organizační perlička?

Řekl bych, že takový týden před akcí jsme měli opravdový frmol. Když se ale akce rozjela, najelo vše do svých kolejí. Musím říci, že nám vyšlo počasí. Sice někdy bylo tepla více, než bychom si přáli, ale žádnou akci jsme nemuseli rušit. To bylo hlavní. S teplem jsme si poradili vodními káděmi, střídačkama po stanem, pomohla i spolupráce s aquaparkem a zimním stadionem, kde se florbalisté mohli chladit. Dokonce se na našich akcích dalo i koulovat, to bych nazval perličkou. (smích)

Kolik lidí se do pořádání takhle velké akce zapojilo?

Hlavní organizátoři jsou tři. Já, Petr Miško a David Matza. Poděkování patří dalším lidem, například Patriku Polákovi, kolegům z DDM Děčín a také dětem a rodičům z klubu, kteří nám pomáhali přímo na akcích v roli pořadatelů. Děčínská florbalová komunita drží hodně pospolu, společně to jde vždycky lépe. Rádi bychom poděkovali i HC Děčín, se kterým jsme spolupracovali v rámci obsazení hokejbalového hřiště.

Hlad po sportování musel být veliký. Nebyl problém sehnat účastníky?

Děčín má na florbalové mapě spoustu klubů, se kterými je váže přátelství nebo povedené stáže. Cílem nebylo poslat neosobní hromadu emailů, ale většině klubům jsme se ozvali osobně a pozvali je. Celý DC OPEN byl naplněn zhruba během deseti dnů. Covidová pauza k tak rychlému naplnění určitě pomohla. Od velké části klubů jsme slyšeli velké díky za to, že mohli své děti zase vzít na nějakou soutěžní akci.

Jde porovnat první ročník na zimním stadionu v roce 2019 a venkovní verzi v roce 2021?

První ročník byl velkým přáním, kde jsme si splnili sen něco takového uspořádat. Stejně tak jsme to měli s plesem, v lednu nás čeká už 4. ročník. Pozitivní zpětná vazba z roku 2019 nám vlila sebevědomí do dalšího ročníku, který se však kvůli covidu a opravě střechy zimního stadionu v roce 2020 nekonal. Situace s udržením ledu a nečitelná opatření nás nahnaly do „open air“ verze, která nám umožnila jinou variantu. Za mě musím přiznat, že mě tahle varianta více bavila. Všechno špatné je pro něco dobré, s tím jsme do toho šli. Venkovní verze nám umožnila více muziky za méně peněz, protože si nemusíme pronajímat zimní stadion a mobilní povrchy. Na druhou stranu je tady zase nevyzpytatelné počasí, které vám může celou akci zhatit.

Mají se fanoušci v roce 2022 těšit na další ročník?

Tak určitě. (úsměv). Už teď máme nápady, jak tuto akci zase posunout. Pevně věříme, že DC OPEN bude každoroční oslavou florbalu. Nejvíce by se nám ale líbilo, pokud by se co nejbližší ročník uskutečnil v nějaké krásné, nové sportovní hale. To by Děčínu i celé akci moc slušelo.

Vy jste navíc představili nového maskota, je to tak?

Maskota jsme měli připraveného od začátku roku. Čekali jsme na nejvhodnější situaci po rozvolnění. DC OPEN byl jasnou volbou. Dlouhé roky využívá náš klub přízvisko predátoři, lva má naše město ve znaku a naší vizí je být děčínským sportovním králem. Proto jsme zvolili jako maskota krále zvířat - lva. Na jméno si musíme teprve počkat, protože to si zvolí naši fanoušci. Na DC OPENU však ukázal, že bude velmi oblíbený a máme z něho velkou radost.

Můžete v kostce popsat všechny akce, které se během těch devíti dní v Děčíně konaly?

Spektrum akcí bylo široké. Mezi největší akce v zmíněném termínu patřil Star Kids, kterého se zúčastnilo 34 mládežnických týmů a přes 350 dětí ve věku od 4 do 12 let zde rozdávalo florbalovou radost. Cenu pro nejúspěšnější klub si z turnaje odnesl SK Bivoj Litvínov. V nabídce nechyběl tradiční Florbalový Děčín, který letos slavil 10. ročník a nejvíce ho oslavil východočeský mix hráčů z Náchoda, Pardubic a Hradce. Turnajovou novinkou na druhém ročníku DC OPEN byl samostaný turnaj pro muže pod názvem Nomád cup, který byl velmi slušně obsazen šesti týmy od první ligy po divizi. Stejně jako Star Kids ho ovládl žluto-černý Litvínov. Druhou novinkou byl turnaj pro starší žáky, kterého se zúčastnilo osm týmů. Na této akci slavil domácí Děčín zlatou medaili, když divákům nabídl ve finále napínavé samostatné nájezdy. Všední dny DC OPEN vyplnil například školními akcemi. Velkoformátový florbalový projekt přivítal hráče florbalových akademií, což jsou žáci 1. a 2. ročníků ZŠ Březiny, ZŠ Máchovo nám., ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a ZŠ Boletice. Další turnaje byly otevřeny již všem školám z regionu a patřily žákům 3. - 5. tříd a 6. - 9. tříd. Obě zmíněné kategorie vyhrála ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. Děčínský florbalový klub zorganizoval dále přátelské utkání s HC Děčín, turnaj pro rodiče florbalového klubu a nezapomněl ani na svou hrdou minulost a uspořádal utkání legend.

Rovnou se zeptám i na děčínský klub. Jak po rozvolnění trénujete? V jakém stavu se vám vrátily děti?

Trénovali jsme během celé sezóny. Využívali jsme různé formy - online, klubové výzvy, indo tréninky, tréninky v omezeném počtu, venkovní tréninky. Ve zbytku sezóny jsme využívali hokejbalový areál, který se pro nás stal florbalovým útočištěm. Troufnu si říci, že jsme ve sportovním prostředí ukazovali cestu a prezentovali se jako aktivní klub. Za to, jak jsme se v covid pauze postavili k tréninkům, jsem na všechny naše trenéry a svěřence velmi pyšný. Letošním cílem bylo udržovat kontakt se všemi členy, ostatní pomalu dohoníme.

Chcete dodat něco na závěr?

Florbal má na sportovní mapě v Děčíně pevně dané místo. Ukazuje to rostoucí základna, organizační schopnosti a například aktivita během covid období. Klub však dlouhodobě naráží na limity s tréninkovými a turnajovými prostory. Nejen florbal by si zasloužil v našem městě odpovídající prostory pro svou prezentaci a akce. Věříme, že město vyvine dostatečnou snahu a aktivním celků, jako například florbalovému klubu při DDM Děčín , plní sen, který trvá již desítky let. Závěrem bych rád poděkoval všem pomocníkům a pořadatelům z řad DDM Děčín i klubu, kteří se na tak velké akci podíleli.