Podle slibů organizátorů je 46. Rallye Dakar tím nejnáročnějším a nejdelším ročníkem od přesunu soutěže do Saúdské Arábie. Bára Holická s Lucií Engovou z týmu Czech Samurais překonaly svou první maratonskou etapu, a tak pokračují dál ve své cestě z jednoho pobřeží Arabského poloostrova na druhý v rámci kategorie Dakar Classic 2024.

Olga Roučková sleduje počínání posádky z domova. | Video: Czech Samurais

„Čtvrtá etapa byla rozprostřena v srdci rozlehlé, bujné oázy poseté třemi milióny datlových palem. Terén dnes nabídl o něco rychlejší měřené testy, protkané kamenitým terénem, ale také plno navigačních hádanek. Bylo potřeba mít oči na stopkách, navigačních špeků bylo ve trojici měřených úseků hned několik,“ zhodnotila dnešní podmínky manažerka týmu a děčínská rodačka Olga Roučková, která z Čech soutěž bedlivě sleduje.

„Dneska jsme maximálně spokojené. Bylo to rozsekané a hodně kamenité. Měly jsme na trase tři testy regularity (měřené testy) – 50, 50 a 70 kilometrů. Místy to bylo i hodně rychlé, což nešlo s naším vozem časově stíhat,“ přibližuje podmínky na trati pilotka Kachny Bára Holická.

Po shakedownu na start. Na Dakar Klasik vyráží kachna s dámskou posádkou

Napilno měl i Tomás Neruda, šéfmechanik servisu Citroënu 2 CV. „Včerejší den byl velmi náročný, ale bojujeme a holky mi dělají radost. Když dnes jely maratonskou etapu, tak jsme s Honzou Pavlíkem kompletně přeskládali doprovodné Atego. Udělali údržbu a pak jsme netrpělivě čekali na holky až dorazí z etapy."

„Posádky opustili stany v bivaku v Al Salamiya a vydali se směrem k městu Al Hofuf, vedle jedné z největších oáz v zemi. Celková vzdálenost mezi nimi měřila téměř 390 km, ale posádky kategorie Dakar Classic bojovali „jen“ na 2O6 z nich. Je velmi obtížné překonat takovou vzdálenost v Saúdské Arábii, aniž byste nenarazili na nějaké duny. Na tomto rychlém speciálu se často dosahovalo maximálních rychlostí,“ dodává Olga Roučková.

A teď něco o vozidle, s nímž se česká dámská posádka snaží dobýt Dakar Classic: Nazývají ho DUCKAR a jejich mise má název Kachnou do cíle Dakaru. Citroën 2 CV , který fanoušci motorismu znají pod lidovým názvem Kachna (Kačena, Kachnička), slaví výročí 75 let od začátku produkce. Auto se vyrábělo ve Francii v letech 1948 – 1990 a přezdívku dostalo podle kolíbavého pohybu. A pokud skutečně dorazí až do cíle, zapíší tomuto vozu další milník do jeho bohaté historie. Automobilovými soutěžemi ostřílená posádka Holická-Engová se letos stala součástí týmu Czech Samurajs, který založila čtyřnástobná účastnice Dakaru Ollie Roučková. Závodnice, která jako první Češka Dakar dokončila.

Ve čtvrté etapě posádka vybojovala 57. místo a v celkovém pořadí se Bára s Lucií posunuly o jedno místo na 63. příčku. Zítra je čeká pátá etapa z Al Hofuf do Shubaytah dlouhá 360 kilometrů, speciální měřené úseky z toho měří 316 kilometrů. A startovat budou hodně brzy, v době, kdy ještě většina lidí spí, v 5:55!