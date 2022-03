Trenér Petr Miško moc dobře ví, že tohle nebyla moc povedená sezóna. „Byl to divný ročník, plný kolísavých výkonů a výsledků. Bereme to tak, že jsme tuhle sezonu obětovali,“ zdůraznil kouč děčínských Predátorů.

Petře, jak hodnotíte letošní divizní sezonu?

Sezonu bych rozdělil na tři části. Začátek nám nastavil zrcadlo, jak bychom měli asi hrát. Zjistili jsme na co máme a na co nemáme. Pak si to trochu sedlu, ustálila se defenziva a byly z toho nějaké body. Od nového roku jsme sice věděli, co máme hrát, ale sekali jsme v zápasech velké chyby. Propadli jsme třeba proti Slavii, tam byl celý tým mizerný. Navíc jsme se začali trápit v koncovce. Slabší soupeře jsme sice poráželi, ale do ideálu to mělo daleko.

Konečné sedmé místo vás asi moc nepotěšilo, ne?

Co se týče výsledků, tak to nebylo povedené. Dobré bylo, že jsme dokázali v některých zápasech udržet stabilní výkonnost. Máme se čeho chytit, dalo nám to určité měřítko. Tým má potenciál. Teď musím vyřešit, jak se postavíme k letní přípravě. Tréninky a docházka bude alfou a omegou. Kluci, co studují v Praze, si tam sice seženou klub, kde budou trénovat. Ale to taky nebylo ideální.

Vezmete si z posledního ročníku něco pozitivního?

Rozhodně výkony jednotlivců. Vyzdvihl bych Máru Sochora. Junior, který má za sebou první rok v chlapech. Ze začátku byl zakřiknutý, ale pak se rozjel tak, že patřil k tahounům celého týmu. Kloubok dolů. Dobře zahrál také mladý obránce Vláďa Vrátil. V budoucnu bychom rádi více kontrolovali průběh zápasů, měli bychom více reagovat a měnit častěji tempo. Na tom musíme zapracovat.

Vy jste předvedli hodně bláznivých zápasů. Třeba porážka 19:14 v Chomutově. To se jen tak nevidí…

Tyhle výsledky tak nějak zapadly do podivné sezony. Chomutov má tým plný mladíků, kteří mají za úkol soupeře napadat. Takhle to přesně vypadlo. Nejhorší bylo, že jsme s nimi chtěli hrát otevřenou partii. To byla chyba. Neudrželi jsme míček, hráli jsme bezhlavě. Navíc má Chomutov jednu kvalitu.

Ještě mě napadá utkání proti poslednímu Žatci, kam jste jeli v hodně oslabené sestavě. Tehdy jste měli obrovský náskok, ale v závěru domácí málem vyrovnali.

No, to bylo taky něco. Na začátku jsme měli hodně sil a zápas naprosto v pohodě kontrolovali. Ale znáte to. Vedete, pohoda, začnete hrát profesorsky. Žatec dal nějaké šťastné góly a už se to vezlo. Hráli jsme tam snad v osmi lidech, docházely síly. Naštěstí jsme výhru udrželi.

Zmínil jste dobré výkony mladíků. Jsou v juniorech další talentovaní hráči?

No, kvalitou na to má aktuálně tak jeden. Někteří kluci musí zapracovat na kondici, někteří si to musí srovnat v hlavě. Potenciál tam je. Já jsem rád, že se k nám vrací Jirka Petrášek, hodně si od něj slibujeme.

Na jakých pozicích by se měl florbalový Děčín pohybovat v dalších letech?

Myslím si, že máme na to, hrát o přední příčky. Když nepočítám Kadaň, která byla trochu jinde, tak ostatní celky jsme mohli porazit. Byli bychom hloupí, kdybychom se spokojili se středem tabulky. Tuhle sezonu jsme tak trochu obětovali. Zapracovali se noví hráči, zkoušeli jsme nové věci. Věřím, že to bude lepší a lepší.