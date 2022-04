Poslední zápasy s Litvínovem nabízely vyrovnanou a bojovnou partii. První polovina zápasu však byla více taktická, možná pro diváka i nudnější. Pro Děčín však znamenala vedení 6:1. Poté však Litvínov zvedl hlavu a zápas florbalově zdivočel. Pět minut před koncem dokonce soupeř srovnal a o minutu později šel do vedení, to však bylo docíleno porušením pravidel, ke kterému se hráč Litvínova přiznal, i když to rozhodčí neviděl. Slánský pak za pár okamžiku vstřelil vítěznou branku.