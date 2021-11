Děčínští florbalisté chtěli proti Teplicím odčinit těžkou porážku s ústeckou rezervou. Predátorům se to podařilo, doma vyhráli 11:7 a poskočili v divizní tabulce na sedmé místo.

Foto: Zdroj: www.fbcdecin.cz

Domácí Děčín vstoupil do utkání dobře. V první třetině měl více míček na svých hokejkách. Dařil se přechod do útoku, což vedlo k řadě šancí. Naštěstí oproti jiným utkáním se děčínští nabídnutých šancí nezalekli a řadu šancí využili. Hráči z Teplic ojediněle hrozili z rychlých protiútoků. Jeden z posledních útoků se podařilo teplickým proměnit a do šaten se šlo za stavu 4:1 pro domácí. Za zmínku stojí chycený nájezd, který zlikvidoval výborně chytající Drobný.