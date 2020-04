Vše prakticky začalo na konci sezóny 2018/2019. „Zdenda říkal, že už trénovat nechce, že chce jen hrát. Narodil se mu prcek. Já jsem oznámil, že končím jako hráč, chtěl jsem si rok odpočinout od dospělého florbalu. Ale řekl jsem, že se tenhle rok o tom, že bych Zdendu mohl nahradit, můžeme bavit,“ prozradil Miško.

V minulé sezóně si nakonec ještě zachytal divizi, navíc trénoval přípravku a dorost. „Zdenda už jasně řekl, že chce jenom hrát. Já jsem byl defacto jedinou volbou (smích). Nebo spíš tou nejlepší. Děčínský klub dobře znám, jsem tady řadu let, mám tady k tomu určitý vztah. Je to určitě lepší, než tahat někoho z venku. Ne, že bych se do toho úplně hrnul, ale nechtěl jsem klub nechat ve štychu. Převládá ve mně klubismus, takže to není problém,“ konstatoval.

Zkušenosti s tréninkem A mužstva už Miško má. Nebude to tedy pro něj úplná novinka. „Už během poslední sezóny jsem jednou týdně vedl tréninkovou jednotku. Zdenda si potřeboval odpočinout a hlavně si plně zatrénovat jako hráč. Takže to pro mě určitě nebude neznámé. Všechny kluky znám, takže pohoda,“ usmíval se.

Petr Miško nadále povede i děčínskou přípravku, vzdal se ale trénování dorostu. To vyměnil za vedení mužského divizního týmu.