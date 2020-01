Junioři jsou ve druhé regionální lize na prvním místě. Na domácí půdě v Novém Boru připsali dvě snadné výhry – Litvínov porazili 7:3, teplické Dynamo zválcovali poměrem 15:3. „Proti Teplicím to měl být vyrovnaný zápas, soupeř měl velkou marodku a kluci měli zápas pod kontrolou. S Litvínovem to bylo přeci jen těžší, přesto kluci dobrým pohybem a kvalitní obranou dotáhli zápas do vítězství,“ stručně shrnul oba zápasy trenér Jan Fidler.

V neúplné sestavě vyrazili starší žáci do Litvínova. Ze tří zápasů (Teplice 4:6, Vipers Most 4:4, Litvínov 4:12) vybojovali jediný bod. „Pochvalu zaslouží Šafařík. Věkem mladší žák neodehrál vůbec špatný turnaj. Teplice nás porazily díky protiútokům, Most využil naše chyby, Litvínov nás přejel i proto, že první lajny inkasovala hned osmkrát. Je to pro nás varování do další práce,“ upozornil trenér a vedoucí klubu Tomáš Štěpánek.

Mladší žáci se představili v dobrém světle na turnaji v Krupce. „Proti Teplicím nám utekl začátek a konec zápasu. To rozhodlo o naší porážce. Kluci si pak spravili chuť, když dvakrát dokázaly porazit týmy z Chomutova. Kluky bych chtěl pochválit za dobrou obranu, která nám poměrně často dělala problém,“ usmíval se trenér David Matza.

Děčínská florbalová přípravka vyrazila na turnaj do Litoměřic. Tradičně šly do boje dva týmy. „V tom prvním se šlo na vzájemný souboj, kteří nakonec vyhráli „bílí“ 7:5. Modrý tým pak nestačil na domácí Litoměřice (4:8), pak padl i se Štětím (3:4). Bílý tým porazil Štětí 5:0, pak ale nestačil na Litoměřice a prohrál 0:6. Pro naše sviště to byl ale dobrý turnaj,“ uzavřel vše trenér Petr Miško.