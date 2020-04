„Mrzí mě, že sezóna skončila předčasně. Ale je asi lepší ukončit sezónu teď, než mít měsíc pauzu a pak jít rovnou na vrchol sezóny bez přípravy,“ říká kapitán týmu Matouš Dašek.

Teď, po sezóně, se může zdát, že jste sezónou prošli jako nůž máslem. Máte jednoznačně nejlepší brankový rozdíl, počet vstřelených gólů a dokonce i počet obdržených gólů. Jaká byla sezóna z vašeho pohledu?

Už na konci minulé sezóny jsme věděli, že dost kluků půjde do juniorů a věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Celkově si myslím, že se nám sezóna povedla. Jediné co trošku mrzí, je to, že nám skončila sezóna těsně před nadstavbou.

Váš trenér označil tento ročník jako sezónu dvou tváří. Podzimní část se nesla v duchu nevyrovnaných výkonů a druhá, která si již sedla a vypadala mnohem lépe. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Jelikož přišlo na začátku sezóny pár nových kluků, tak bych řekl, že jsme nebyli moc sehraní. Ve druhé polovině se to zlepšilo, s klukama jsme si více sedli a každý si našel svoji pozici v týmu.

Svými výsledky jste si vysloužili postup do nadstavby, která se díky předčasnému konci sezóny neuskuteční. Spolu s vámi postoupil Žatec, Lovosice a měl vás doplnit z libereckého kraje Turnov a Semily. Žatec je tým, který vás dokázal v sezóně dvakrát porazit.

První zápas se Žatcem byl takový zápas blbec. Nám se nic nedařilo a Žatci dobře zachytal brankář. Druhý zápas byl už mnohem lepší, ale kvůli vlastním chybám a menší smůle v závěru utkání jsme opět prohráli.

O vrchol sezóny vás tedy okradla pandemie koronaviru. Jaký je váš názor na zrušení sezóny?

Mrzí mě, že sezóna skončila předčasně. Ale je asi lepší ukončit sezónu teď, než mít měsíc pauzu a pak jít rovnou na vrchol sezóny bez přípravy.

V příštím roce Děčín chce přihlásit první ligu dorostenců. Už letos se na to naši dorostenci začali připravovat zapojováním hráčů z řad starších žáků. Vidíte tento plán jako krok správným směrem? Jak by mohla sezóna v první lize vypadat?

Určitě to pro kluky budou dobré zkušenosti. Ale budou si muset zvyknout na větší zápasové tempo. I zápasy budou mít o dost těžší. Kdybych měl odhadnout umístění, tak si myslím, že by kluci mohli odehrát střed tabulky.

Na závěr bych chtěl za všechny poděkovat rodičům za jejich podporu.

TOP TÝMOVE STATISTIKY

16 výher (1. v lize)

179 vstřelených branek (1. v lize)

52 obdržených branek (1. v lize)

127 brankový rozdíl (1. v lize)

93,33% úspěšnost oslabení (1. v lize)

525 střel na branku (1. v lize)

34,10% úspěšnost střelby (2. v lize)

30 trestných minut (3. nejmneší počet v lize)

TOP INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY (hráči)

61 KB - Jan Brauer (2. v lize)

49 KB - Marek Sochor (4. v lize)

42 KB - Matouš Dašek (7. v lize)

TOP INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY (brankáři)

2,29 prům. obdržených branek - Adam Havriljak (1. v lize)

2,62 prům. obdržených branek - Jan Drobný (2. v lize)

Trochu nečekaně se dorostencům nevedlo v přeilovkách. Zde s úspěšností 22,22% obsadili až 8. pozici v soutěži.

